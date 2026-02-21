A fost trimis în judecată pentru că ar fi obținut terenuri de 50 de milioane de euro în Iași folosind un testament fals al unui american / ”Este parte a unei grupări care a obținut ilegal 20.000 de hectare la nivel național” – surse

Sursa Foto: Wikipress

La finalul anului trecut, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași l-a trimis în judecată pe gorjeanul Dumitru Contoloru (68 de ani), acesta fiind inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals.

Conform rechizitoriului consultat de G4Media.ro, folosind un testament măsluit, Contoloru ar fi intrat în posesia unei averi uriașe după ce i-ar fi fost restituite prin fraudă terenuri dintr-o zonă rezidențială a orașului.

Acestea sunt evaluate în prezent la peste 50 de milioane de euro – sumă estimată pe baza grilei notariale; valoarea de piață ar depăși 75 de milioane de euro.

În paralel, utilizând același testament, Contoloru, condamnat penal anterior de două ori, ar fi făcut demersuri pentru a-i mai fi retrocedate alte terenuri, în aceeași zonă, în valoare de circa 75-100 de milioane de euro.

Reprezentantul persoanelor care au depus plângerea penală a declarat pentru G4Media.ro că, în fapt, aceste terenuri ar trebui să revină Statului Român. Contactat de G4Media.ro, Contoloru a declarat că așteaptă un verdict favorabil în procesul penal.

În dosarul trimis la instanță în noiembrie 2025 și aflat în prezent în faza de Cameră Preliminară, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași îl acuză pe Dumitru Contoloru că a obținut retrocedarea unor terenuri dintr-o stațiune viticolă din zona Copou a Municipiului Iași cu ajutorul unui testament fals, presupus a aparține lui Constantin Daniels, urmaș din SUA al unei familii de boieri moldoveni – Bădărău.

Testamentul ar fi fost făcut în 1999, prin document Daniels – un inginer plecat din România în New York unde a fost șofer de taxi și a murit de infarct la volan în 2001 – lăsându-i lui Contoloru toate bunurile sale prezumtive, printre care 46 de hectare de teren în Copou.

Pe baza documentului, lui Contoloru i-au fost restituite 18 hectare de teren din care, în final, cinci hectare au ajuns în posesia omului de afaceri Gheorghe Iaciu, patronul companiei Impact – unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din sectorul imobiliar din România – care a anunțat edificarea unui ansamblu de apartamente.

Ulterior, Contoloru a făcut demersuri pentru a primi restul de 28 de hectare, cererea sa fiind validată de Comisia de Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Iași, dar fără punere în posesie până la acest moment.

Presupusa fraudă a fost descoperită în timpul unui proces intentat de Contoloru în 2021, la Judecătoria Iași, împotriva a două persoane din București – Doina Adrian Ghelț și Silvia Andreea Enăchescu (foto jos), adevărate urmașe ale boierilor Bădărău și moștenitoare ale altei părți a averii acestora.

Acestea au identificat testamentul printre actele depuse la dosar și au depus o plângere penală la DNA, declinată apoi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași.

Rezultatul anchetei, care a presupus inclusiv o expertiză grafologică, a indicat că ”rezultă în mod indubitabil faptul că testamentul datat 05.17.99 și presupus semnat de către numitul Constantin Daniels, a fost falsificat în scopul obținerii bunurilor aparținute acestuia și predecesorilor săi, bunuri ce au fost naționalizate ilegal în perioada regimului comunist. Deși din întreg materialul probatoriu nu se poate stabili persoana care a falsificat acest document, în ceea ce privește uzul acestuia în fața instituțiilor statului sau în procedurile judiciare, având în vedere manoperele dolosive folosite pentru crearea unei aparențe de legalitate a respectivului document, precum și încercările de a opri orice acțiune judiciară de a anula titlul de moștenitor obținut de inculpat în urma folosirii testamentului (…), constatăm că inculpatul Contoloru Dumitru, în mod clar, avea cunoștință de faptul că acest document este fals și a folosit acest document în vederea obținerii calității de unic moștenitor al defunctului Constantin Daniels, astfel încât acesta a urmărit folosirea documentului falsificat în procedurile judiciare, deschise de către avocați în numele acestuia” (fragment din rechizitoriul prin care Contoloru a fost trimis în judecată, document consultat de G4Media.ro).

Contactat de G4Media și întrebat despre acest caz, Dumitru Contoloru a afirmat că dosarul este în Camera Preliminară, că persoanele care se declară moștenitoare și-au pierdut calitatea în 2021 și că așteaptă un verdict favorabil.

Din actele din dosar mai reiese că, după ce a intrat în posesia actului care dovedea, aparent, dreptul său de proprietate, Contoloru și-a vândut drepturile succesorale către un om de afaceri cunoscut în Iași pentru activitatea sa de vânzare-cumpărare imobile, precum și către rude ale sale.

În plângerea penală, Ghelț și Enăchescu au cerut și tragerea la răspundere penală a acestuia, dar procurorul de caz a dispus clasarea.

Audiat ca martor, afaceristul a declarat că în acea perioadă cumpăra terenuri de la persoane care urmau să-și reconstituie dreptul de proprietate în zona respectivă și că în acest mod l-a cunoscut pe Contoloru, cu care a încheiat apoi un contract de vânzare-cumpărare, fără a cunoaște ce document a stat la baza obținerii titlului de proprietate.

”Nu cunosc dacă numitul Contoloru Dumitru a făcut vreun fals în scopul reconstituirii dreptului său de proprietate”, a declarat omul de afaceri în fața procurorului.

O sursă judiciară a declarat pentru G4Media.ro că ”gruparea despre care vorbim, împreună cu alte persoane, au obținut ilegal, în timp, un total de 20.000 de hectare la nivelul întregii țări. O parte din terenuri au fost cedate prin donație unor alte persoane care, în contrapartidă, prin actele de la notar, se obligau să se abțină de a face declarații în mass-media și în fața oricăror persoane fizice, juridice, instituții, autorități despre un magistrat din Iași și familia acestuia care erau implicați și ei în afaceri imobiliare de anvergură.”

În trecut, atât Contoloru, cât și respectivul afacerist au fost condamnați penal într-o speță funciară din aceeași stațiune viticolă în care DNA i-a acuzat de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice și instigare la fals intelectual (2 infracțiuni), respectiv participație improprie, în modalitatea complicității, la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, spălare de bani, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice și instigare la fals intelectual.

Anterior, în calitate de fost director al B.C.R. – Sucursala Judeţeană Gorj şi fost preşedinte al comitetului director al sucursalei Gorj, Contoloru a mai fost condamnat, tot după un rechizitoriu DNA, pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în forma calificată şi continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni. Pentru ambele pedepse, după trecerea termenului legal, Contoloru a obținut în 2024 ștergerea condamnărilor din cazier printr-o decizie judecătorească.

În timpul cercetărilor din dosarul de uz de fals, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a solicitat unui complet de la Judecătoria Iași anularea unor titluri de proprietate eliberate pe numele urmașilor foștilor boieri Bădărău, inclusiv cele de pe numele lui Contoloru.

”Este vorba de toate cele 46 de hectare revendicate de Contoloru pentru care, în fapt, nu există moștenitori și care trebuie să revină Statului Român”, a declarat pentru G4Media.ro Lucian Ailenei, reprezentantul lui Ghelț și Enăchescu. El a adăugat că, în ciuda trimiterii în judecată a lui Contoloru, din punctul său de vedere încă mai sunt chestiuni penale de elucidat, drept pentru care cele două femei au depus alte plângeri penale aflate acum pe rolul Parchetelor.