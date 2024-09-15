„Hobby”-ul care l-a dus pe un hârlăuan la pușcărie: telefoane la 112 și înjurat polițiștii

Probabil din cauza caniculei ce l-a atins nemilos la neuroni, Mihai L., un tânăr ce locuiește într-o suburbia a Hârlăului, și-a găsit, subit, în această vară, un hobby ce avea să-l trimită după gratii. Nitam-nisam, Mihai s-a apucat de sunat, tot mai insistent, la 112, solicitând mereu să discute cu cineva de la poliție, că are probleme major, care necesită intervenția de urgență a agenților.

I se făcea legătura, iar el dădea drumul la recitalul de înjurături și amenințări. Fără vreun motiv anume. Se lăuda că va da foc secției de la Fântânele, că va tăia beregata subofițerului Bogdan, că pe colegul luim, Viorel, îl va arunca în fântână și alte asemenea.

Polițiștii s-au amuzat la început, dar, apoi, au început să se simtă tot mai agasați te apelurile nocturne și de măscările năbădăiosului. Au contactat colegii de la STS, Mihai a fost identificat, a avut loc o descindere în după-amiaza de 2 iulie, polițiștii l-au imobilizat și l-au cazat, pentru noaptea ce a urmat, la secție. A doua zi, Mihai a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, cu propunerea de arestare preventive pentru 30 zile. Propunere aprobată și prelungită cu încă 30. Iar acest sfârșit de săptămână a venit cu altă veste neplăcută pentru năstrușnicul farceur. Este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, trei acte material dovedite, dosarul a trecut de camera preliminară, urmează a se stabili primul termen al procesului. Cu Mihi, tot după gratii. Claudiu CONSTANTIN