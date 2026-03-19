Iașul e abandonat la București: PSD + PNL + USR frânează Autostrada Unirii (Târgu Mureș - Iași - Chișinău)

Iașul are 3 reprezentanți în comisiile pentru Transporturi din Senat și Camera Deputaților (senatorul PNL Lucian Rusu, senatorul USR Marius Bodea și deputatul PSD Bogdan Cojocaru) dar nici unul nu a apărat interesul Iașului luni seară la discutarea bugetului pe 2026 pentru autostrăzi. Guvernul a bugetat fonduri suficiente doar pentru construirea sectoarelor moldovene din autostrada A7 (Ploiești - Bacău - Pașcani - Suceava - Siret) dar pentru A8 e o bătaie de joc, parcă dorindu-se amânarea construirii autostrăzii Târgu Mureș - Iași - Ungheni. Culmea e că unii parlamentari ieșeni au știut de manevra șmecherilor de la București dar nu au avut curajul/inteligența de a dejuca ”învârteala”.

Așa că luni seară comisiile reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au votat fără nici un amendament sau obiecție bugetul pentru Transporturi pe 2026.



Totul a fost relatat de activistul Cătălin Urtoi



Luni la prânz Cătălin Urtoi a aflat că la ora 20.00 se va discuta bugetul autostrăzilor așa că a plecat urgent spre București (vedeți ce bine a prins sponsorizarea grupului IULIUS pentru o mașină dedicată expres autostrăzilor?).



În sală Urtoi a observat că din partea Iașului au venit la discuții senatorul PNL Rusu și deputatul PSD Cojocaru, în timp ce senatorul USR Bodea a fost prezent online.



”Ministrul Transporturilor a prezentat bugetul, apoi la sesiunea de întrebări s-a discutat doar despre A7. Nimeni nu a întrebat nimic despre A8 deși se știa de subfinanțarea de la buget a acestui proiect vital României”, a acuzat frontal Urtoi.



Un detaliu extrem de sugestiv observat tot de activistul ieșean: de la ședință a lipsit directorul CNIR deși instituția are în subordine cele mai multe din tronsoanele A8 (4 loturi de pe sectorul montan și întreg tronsonul Moțca - Lețcani - Ungheni). S-ar fi putut crede că șeful CNIR, Gabriel Budescu știa că nimeni nu va întreba nimic despre A8. Oare chiar atât de mare să fi fost aranjamentul iar parlamentarii ieșemni să fi participat la el?



Singurul parlamentar care muncește pe bune pentru A8: Maricel Popa



Parlamentarii din comisiile de Transporturi puteau introduce amendamente la buget pentru a majora alocațiile către A8 sau măcar puteau să-l tragă de urechi pe ministru pentru subfinanțarea Autostrăzii Unirii dar n-au mișcat un deget.



Din păcate, singurul parlamentar ieșean care a muncit cu adevărat pentru A8 și care a rupt ușa miniștrilor și a șefilor de companii de autostrăzi - Maricel Popa - a trebuit să fie prezent la comisia de Buget Finanțe care avea ședință la aceeași oră. Probabil că dacă Maricel Popa era prezent la comisia de Transporturi interesele Iașului erau apărate, dar în lipsa deputatul menționat am luat bătaie ”la zero”.



Asta deși duminică senatorul PNL Lucian Rusu se jura pe rețelele de socializare că va ”rupe capete” la București pentru A8. Șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru nu a jurat nimic, dar oricum nu aveam așteptări din partea unui veșnic perdant (a fost învins în toate competițiile electorale serioase la care a participat consecința fiind că la București nu ne luat în serios de nimeni).





Nici activiștii de tastatură n-au mișcat un deget



”Este trist să vezi că parlamentarii Iașului nu fac nimic. În 2 ore cât a durat ședința nimeni nu a întrebat nimic despre A8 deși riscăm foarte multe să nu fie terminate la timp lucrările convenite cu UE”, a spus amărât Urtoi. ”Sunt atât de obosit și supărat... puteam să stau acasă pe canapea și să aștept, dar am vrut să vin aici, la București, să discut cu parlamentarii, să le spun cum stau lucrurile, iar ei să nu facă nimic...”, a adăugat Urtoi.



La final el a mai făcut o observație interesantă: ”poate ar fi fost bine să fi fost astăzi aici și reprezentanții civici de la celelalte asociații proautostradă din Iași. Sunt bune postările pe Facebook dar realitatea bate filmul și era mai bine să fi fost aici. Eu însă nu mă voi lăsa până nu voi vedea începută autostrada A8”