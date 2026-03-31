A început „războiul școlilor”. Val uriaș de copii în clasa pregătitoare

* în Iași, aproape 8.000 de copii sunt așteptați să intre în sistem, repartizați în 439 de clase * sunt, practic, aproximativ 500 de elevi în plus față de anul 2025! * oficial, fiecare copil are un loc asigurat. Neoficial, nu fiecare copil are acces la același start

Astăzi demarează una dintre cele mai importante etape din viața a mii de copii: înscrierea în clasa pregătitoare. Un proces birocratic la suprafață, dar în realitate o cursă intensă, emoțională și, uneori, nemiloasă, pentru un loc considerat „bun” într-un sistem care promite egalitate, dar funcționează adesea pe reguli neoficiale.

Sub umbrela Ministerul Educației, mecanismul se pune în mișcare cu precizia unui ceas administrativ. Între 31 martie și 6 mai, părinții își depun cererile, completează formulare, aleg școli și, în multe cazuri, își proiectează deja viitorul copiilor lor. Este prima etapă - cea mai importantă, cea mai tensionată, cea în care se joacă, de fapt, totul.

Pentru că a doua etapă, programată între 25 și 29 mai, nu este decât un plan de rezervă. O plasă de siguranță pentru cei care nu au prins un loc acolo unde și-au dorit. O etapă care, în limbaj neoficial, înseamnă: „unde a mai rămas loc”.

În Iași, presiunea este mai mare ca oricând. Aproape 8.000 de copii sunt așteptați să intre în sistem, repartizați în 439 de clase. O creștere semnificativă față de anul trecut, care nu înseamnă doar cifre mai mari, ci și competiție mai dură, emoții mai intense, decizii mai grele. Sunt, practic, cu aproximativ 500 de elevi în plus față de anul 2025!

Oficial, fiecare copil are un loc asigurat. Neoficial, nu fiecare copil are acces la același start.

Sistemul vorbește despre „școala de circumscripție” - o regulă clară, stabilă, liniștitoare. Dar părinții știu că realitatea este mult mai complicată. Există școli „bune” și școli „de compromis”. Există clase căutate și clase evitate. Există reputații, zvonuri, statistici neoficiale, discuții pe grupuri, recomandări și strategii.

Pentru mulți, alegerea școlii nu mai este o simplă opțiune, ci o strategie de viitor.

Cererea poate fi completată online, într-un gest care sugerează modernitate și eficiență. Dar acest pas este doar o iluzie de digitalizare. Pentru că adevărul rămâne neschimbat: părintele trebuie să meargă fizic la școală, să valideze cererea, să semneze, să confirme. Sistemul digital se oprește, inevitabil, la ușa instituției.

În paralel, există o altă categorie de copii - cei aflați la limita vârstei sau în situații speciale. Pentru ei, intrarea în sistem nu este garantată, ci condiționată de evaluări, recomandări, decizii ale unor comisii. Un filtru suplimentar, care poate decide dacă un copil începe școala sau mai rămâne un an în așteptare.

Iar momentul culminant vine pe 16 iunie, când listele finale sunt afișate. Pentru că, în timp ce autoritățile vorbesc despre criterii, metodologii și locuri suficiente, părinții trăiesc o altă realitate - una în care fiecare alegere pare decisivă, fiecare loc pare limitat, fiecare decizie pare ireversibilă.

Înscrierea în clasa pregătitoare nu mai este de mult o simplă etapă administrativă. Este primul mare examen al sistemului. Și, în același timp, primul mare test pentru părinți. Unul cu o miză uriașă: viitorul unui copil. Carmen DEACONU