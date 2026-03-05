„Interviu cu viitorul meu”. Elevii din Iași intră în dialog direct cu profesioniștii, la CJRAE

* Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Iași organizează simpozionul județean „Interviu cu viitorul meu” * oficialii anunță un eveniment interactiv care aduce elevii față în față cu specialiști din domenii variate și include lansarea volumului colectiv omonim, cu articole scrise de elevi

Într-un moment în care mulți adolescenți își aleg liceul, profilul sau primele direcții profesionale dintr-un amestec de presiune, modă și informație incompletă, CJRAE Iași pune pe masă un format simplu, dar rar: dialog direct, pe bune, cu oameni care lucrează în meserii reale. Simpozionul județean „Interviu cu viitorul meu” are loc luni, 9 martie 2026, de la ora 13.00, la sediul CJRAE Iași și marchează punctul central al proiectului județean cu același nume, dedicat orientării în carieră și conectării elevilor cu profesiile relevante pentru piața muncii de azi.

Miza evenimentului nu este una „motivațională” în sensul superficial al cuvântului, ci una practică: să le ofere tinerilor repere pentru decizii informate. Organizatorii propun un format hibrid și interactiv, în care profesioniști din domenii diferite își povestesc parcursul, explică de ce au ales o anumită rută, ce obstacole au întâlnit și ce opțiuni de dezvoltare există mai departe. În același timp, simpozionul este gândit ca un spațiu de întrebări fără rușine și răspunsuri fără „ambalaj”: cum intri într-o profesie, ce abilități contează, ce înseamnă o zi de muncă, ce se caută și ce nu se mai caută.

Un moment distinct al întâlnirii este lansarea volumului colectiv „Interviu cu viitorul meu”, care reunește articole redactate de elevi și surprinde felul în care adolescenții își văd viitorul profesional: aspirații, valori, interese, dar și întrebările pe care nu le spun întotdeauna cu voce tare la ore. Cartea devine, astfel, și o radiografie de generație: cum își imaginează elevii „meseria lor”, ce îi atrage, ce îi sperie și ce îi motivează cu adevărat.

La simpozion sunt anunțați reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, ai Consiliului Județean Iași și ai Consiliului Județean al Elevilor Iași, alături de specialiști în resurse umane, speakeri, profesori-consilieri școlari și elevi din unitățile de învățământ ale județului. În esență, evenimentul încearcă să facă legătura dintre școală și lumea de dincolo de școală: educație, vocație, competențe și realitatea unei piețe a muncii în continuă mișcare.

Teona SOARE