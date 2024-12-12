„L-am visat pe Moș Crăciun", vedeta de la Teatrul Luceafărul

Pe afișul Teatrului „Luceafărul”, titlul preferat în aceste zile este L-am visat pe Moș Crăciun, o producție pentru publicul de toate vârstele. Anticipând cu mijloacele teatralității atmosfera sărbătorilor de iarnă, perioadă spre care privim nerăbdători cu toții, spectacolul este realizat de Constantin Brehnescu. Scenografia spectacolului este imaginată de Viorica Perju, muzica, de Radu Ștefan, iar dansurile, de Cristina Todi. În distribuție îi puteți urmări pe actorii Cristian Gheorghiu (Tatăl), Ileana Ocneanu (Mama), Iulia Deloiu Trif (Băiatul), Camelia Dilbea (Fata), Beatrice Volbea (Vulpea), Claudiu Gălățeanu (Motanul), Paul Sobolevschi (Moș Crăciun), Ionela Arvinte, Gabriela Andrei, Elena Zmuncilă, Cristian Gheorghiu, Dragoș Maftei (grupul Clovnilor, Stafiilor și Mexicanilor). Câteva secvențe din spectacol vor fi jucate și pe aeroportul Iași, la T4, pe 19 decembrie, de la orele 13, pentru pasagerii care pleacă sau sosesc.

La sediu, spectacolul L-am visat pe Moș Crăciun poate fi vizionat atât în timpul săptămânii (programul exact poate fi consultat pe pagina web a Teatrului), cât și sâmbătă, 14 decembrie, de la orele 16. La această reprezentație sunt invitați și copii din centrele de plasament ale Iașiului, de la Vișani, Bîrnova-Poiana cu Cetate, Răducăneni, mulți dintre ei pentru prima dată la un spectacol teatral. „Intenția noastră este să oferim bucurii scenice și în acest interval al anului când ne concentrăm atenția pe sărbători, când a dărui este starea sufletească a zilei. O bucurie estetică nu se compară cu nimic altceva, ea rămâne în memoria afectivă pentru totdeauna, schimbă ceva în bine.”, consideră teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului Luceafărul. Duminică, 15 și 22 decembrie, alte două reprezentații pot fi vizionate cu începere de la orele 17.30. Prețul unui bilet este 36 lei adulți, 9 lei copii (școlari sau preșcolari) și poate fi achiziționat de pe platforma www.bilet.ro.