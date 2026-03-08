„Lista rușinii”, pregătită. Ieșenii cu restanțe de peste 3.000 de lei vor fi făcuți publici

* publicarea listei va avea loc trimestrial, până la sfârșitul primei luni din trimestrul următor perioadei de raportare * înainte de publicare, autoritățile au obligația să transmită notificări către contribuabili pentru a le oferi șansa să-și achite datoriile * dacă restanțele sunt plătite integral, administrația fiscală trebuie să elimine contribuabilul în maximum 15 zile

O măsură care promite să stârnească controverse uriașe se pregătește să intre în vigoare în toată țara. Autoritățile vor să scoată la lumină numele celor care nu și-au plătit dările către bugetele locale. Practic, mii de contribuabili ar putea ajunge pe ceea ce deja este numit neoficial „lista rușinii fiscale”.

Inițiativa aparține Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ ce stabilește pragurile minime de datorii pentru care contribuabilii vor fi incluși pe listele oficiale ale debitorilor.

Potrivit proiectului, orice contribuabil care are datorii peste anumite sume către bugetele locale riscă să fie făcut public. Pragurile propuse sunt 3.000 de lei pentru persoane fizice și 5.000 de lei pentru persoane juridice.

Pentru mulți datornici, simpla apariție pe aceste liste ar putea însemna un adevărat stigmat public. Autoritățile recunosc că măsura are și rolul de a pune presiune asupra contribuabililor pentru a-și achita obligațiile.

Un instrument de presiune fiscală. Listele vor apărea de patru ori pe an

Inițiatorii proiectului susțin că stabilirea unor praguri unice este necesară pentru a evita situațiile în care fiecare administrație locală aplică reguli diferite.

În prezent, unele primării publică liste cu datornici după criterii proprii, ceea ce creează diferențe între localități. Prin noua reglementare, statul vrea să introducă un standard național de transparență fiscală.

În același timp, autoritățile speră că simpla perspectivă de a apărea pe aceste liste îi va determina pe mulți contribuabili să-și achite restanțele înainte de publicare.

Potrivit Codului de procedură fiscală, organele fiscale locale sunt obligate să publice pe propriile site-uri lista contribuabililor care înregistrează obligații fiscale restante, împreună cu cuantumul acestora.

Publicarea va avea loc trimestrial, până la sfârșitul primei luni din trimestrul următor perioadei de raportare.

Totuși, înainte de publicare, autoritățile au obligația să transmită notificări către contribuabili pentru a le oferi șansa să-și achite datoriile.

Dacă restanțele sunt plătite integral, administrația fiscală trebuie să actualizeze lista și să elimine contribuabilul în maximum 15 zile.

Ce informații vor deveni publice

În cazul persoanelor fizice, lista datornicilor va conține numele și prenumele contribuabilului, localitatea unde își are domiciliul fiscal, adresa de domiciliu, numărul rolului nominal unic, valoarea obligațiilor fiscale restante.

Pentru firme, vor fi publicate datele de identificare ale societății și suma exactă a datoriilor către bugetul local.

Autoritățile susțin că scopul măsurii nu este doar informativ. În multe localități din România, recuperarea creanțelor fiscale a devenit o problemă majoră, iar bugetele locale pierd anual sume importante din cauza restanțelor.

Prin publicarea acestor liste, administrațiile locale speră să crească responsabilitatea fiscală a contribuabililor și să reducă numărul celor care își amână sau evită plata taxelor. Carmen DEACONU