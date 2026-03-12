„Mărțișoare pe portativ”, recital extraordinar la Muzeul „Mihail Kogălniceanu”

* Iașul cultural propune vineri, 13 martie, un nou eveniment care aduce împreună muzica de mare valoare, patrimoniul și noua generație de artiști * recitalul vocal-instrumental „Mărțișoare pe portativ”, găzduit de Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, va reuni studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” într-un program dedicat unor compozitori celebri, de la Mozart și Rossini la Puccini și Rachmaninoff

Iașul continuă să își confirme statutul de oraș al marilor întâlniri culturale printr-un nou recital care pune în lumină tinerele talente ale scenei muzicale. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, organizează vineri, 13 martie 2026, de la ora 15.00, în Salonul de Muzică al Muzeului Memorial „Mihail Kogălniceanu”, recitalul vocal-instrumental „Mărțișoare pe portativ”.

Evenimentul aduce în fața publicului tineri interpreți ai clasei de canto coordonate de prof. univ. dr. Cristina Simionescu Fântână și drd. Andrei Fermeșanu, într-un program construit în jurul repertoriului vocal de mare valoare. Pe scenă vor urca studenții Elena Corfu, Andreea Dumitran, Roberta Lungu, Marinela Nicola Pahonțea, Giulia Alexia Portariuc, Carina Maria Sandu, Maria Vasilache, Andreea Cătălina Vecliuc și Răzvan Ginju, acompaniați la pian de Conf. univ. dr. Brîndușa Tudor.

Potrivit organizatorilor, recitalul este gândit ca o întâlnire între prospețimea artistică a noii generații și farmecul unui spațiu muzeal încărcat de memorie. „Invităm publicul să se bucure de acest nou eveniment muzical, susținut de exponenți ai noii generații de artiști, în atmosfera de epocă a Muzeului «Kogălniceanu»”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Programul recitalului include lucrări semnate de compozitori celebri, precum George Frideric Handel, Jean-Baptiste Lully, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Antonín Dvořák, Giacomo Puccini și Sergei Rachmaninoff. Alegerea repertoriului transformă evenimentul într-o invitație adresată atât publicului deja familiarizat cu muzica clasică, cât și celor care doresc să redescopere, într-un cadru intim și elegant, frumusețea marilor partituri.

Un alt atu important al evenimentului este accesibilitatea: intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, ceea ce face din „Mărțișoare pe portativ” una dintre cele mai atractive propuneri culturale ale acestei săptămâni în Iași.

Maura ANGHEL