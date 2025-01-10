„Mulți dintre noi nu suntem conștienți de capacitatea de a depăși obstacole nici măcar la vârsta adultă”

* susține Georgiana Zaharia, coach și inițiatorul unui program de dezvoltare personală dedicat adolescenților

Dezvoltarea personală în adolescență joacă un rol esențial în formarea identității și a caracterului fiecărui tânăr. Prin explorarea pasiunilor, gestionarea emoțiilor și cultivarea abilităților sociale, adolescenții își pot construi încrederea în sine și o fundație solidă pentru viitor. Într-o etapă marcată de schimbări rapide, sprijinul și ghidarea adecvată pot transforma provocările în oportunități de creștere personală și succes pe termen lung. Despre toate acestea am discutat cu Georgiana Zaharia, fondatorul unui astfel de program.

- Care sunt obiectivele principale ale programului?

- Programul „Descoperă-ți SuperPuterea! Abilități de viață pentru Adolescenți” se adresează tinerilor de liceu (15-19 ani). Prin urmare, l-am gândit în așa manieră încât să îi pot ghida în cunoaștere și autocunoaștere, dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale, potențarea unor soft skills esențiale - precum comunicarea, relaționarea, gestionarea emoțiilor, depășirea fricilor, creșterea încrederii în sine, stabilirea de obiective, identificarea de resurse interne și externe. Pe scurt, oferirea unui bagaj de bază pentru un adolescent care, în scurt timp, va porni în viață pe propriile forțe. În calitate de coach, îmi propun să ofer o resursă complementară educației de acasă și școlii formale, astfel încât acești adolescenți să își cunoască și să își folosească potențialul real. Voi sublinia „să își folosească” deoarece în program pun accentul pe aplicarea lucrurilor pe care le descoperă sau le învață, astfel încât să și vadă rezultate concrete în viețile lor.

- Ce abilități specifice vor dezvolta participanții în cadrul programului?

- Sunt câteva abilități pe care le vor dezvolta cu toții (cele pomenite mai sus), ca urmare a modului în care le-am gândit această călătorie de 10 săptămâni, însă ei vor avea și călătoria lor individuală, în funcțiile de propriile înclinații și trăsături de personalitate. Prin urmare, dincolo de rezultatele previzibile (vor comunica mai bine, vor ști să relaționeze cu diverse tipuri de oameni, vor ști să se organizeze mai eficient, vor avea mai multă încredere în ei), întotdeauna apar și rezultate imprevizibile în plus, în funcție de modul în care asimilează fiecare experiența (spre exemplu o inteligență socială mai mare sau dezvoltarea spiritului de echipă).

- Cum este structurat programul și cât durează?

- Programul este structurat pe câte o sesiune de grup de 2 ore pe săptămână, timp de 10 săptămâni. Conține cinci module: 1. Cunoaștere și Autocunoaștere, 2. Descoperirea capacităților ascunse, 3. Comunicarea, 4. Reziliența, 5. Curajul de a acționa. Momentan sesiunile se desfășoară online și le-am gândit cu maxim 10 participanți, pentru a putea lucra eficient cu fiecare. Am gândit totul în așa fel încât să obțin eficacitate maximă: durata programului ține de plasticitatea lor neuronală la această vârstă (care este foarte crescută), toate sesiunile sunt în mod predominant practice (astfel încât ei să rămână cu niște abilități propriu-zise, nu doar cu teorie), însăși ideea de grup este destinată dezvoltării unor abilități care nu pot evolua la fel în sesiunile 1 la 1 (precum inteligența emoțională sau încrederea în sine).

- Ce metode de lucru utilizați pentru a-i motiva și implica pe adolescenți?

- Metodele și tehnicile sunt adaptate structurii creierului lor de la această vârstă și modului în care văd ei lumea acum. Cu alte cuvinte, am grijă să-mi adaptez abordarea nevoilor lor psihologice specifice: cele de conexiune, statut, fairplay, certitudine, autonomie. Pentru adolescenții care lucrează cu mine este ușor să-și găsească motivația, pentru că acest program a fost gândit cu și pentru ei, literalmente. Adică în etapa de documentare am făcut inclusiv consultări cu tinerii care au lucrat cu mine, pentru a le afla nevoile și temele de interes. De asemenea, am o abordare deschisă și corectă față de ei. Atunci când se simt respectați, tinerii vor fi motivați întotdeauna.

- Cum adaptați programul nevoilor individuale ale fiecărui adolescent?

- Există, într-adevăr, și o dimensiune individuală a programului, deși este un format de grup. Am luat în calcul faptul că fiecare tânăr este diferit și am creat activități potrivite pentru toți sau care pot fi adaptate în funcție de nevoile lor. spre exemplu, unele exerciții sunt individuale - astfel încât fiecare să-și poată aborda propriile provocări. De asemenea, atunci când lucrăm teme foarte personale, las la alegerea lor măsura în care împărtășesc lucruri despre ei.

- Ce fel de rezultate concrete se pot aștepta la finalul programului?

Rezultatele sunt minunate de fiecare dată, îi văd cum înfloresc. Toți pleacă cu achiziții în funcție de zonele pe care au simțit nevoia să pună accentul sau unde am observat eu că trebuie insistat. În mod concret: cei care nu aveau curaj să-și spună părerea prind încredere, cei cu stimă de sine scăzută află că sunt valoroși, cei dezorientați își descoperă înclinații și posibile cariere, capătă reziliență la eșec etc.

- Cum este implicată familia în acest proces de dezvoltare?

- În mod ideal, mi-aș fi dorit un proces pararel pe care să îl parcurgă și cel puțin unul din părinți, astfel încât să-și poată sprijini adolescentul și între sesiuni. De asemenea, relația cu familia este foarte importantă pentru evoluția adolescentului în general și este o temă la care lucrăm. Însă măsura în care se implică fiecare membru al familiei rămâne la latitudinea sa. Procesul funcționează oricum, pentru că îi încarc cu resurse pe acești copii.

- Ce experiență aveți în lucrul cu adolescenții și ce vă motivează să lucrați cu această categorie de vârstă?

- Experiența mea cu adolescenții pornește din perioada în care am început să predau, în urmă cu 15 ani. Coaching propriu-zis fac de doi ani cu ei, însă experiențele anterioare mă ajută foarte mult să îi înțeleg și să lucrez cu ei în mod eficient. Dincolo de coaching mă implic în comunitate prin workshopurile pe care le desfășor în liceele din Iași, iar în toamna care a trecut am reușit chiar să închei un acord de cooperare în acest sens cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. Ceea ce mă motivează ține de experiența personală de viață - știind pe propria piele cât de important este ghidajul potrivit la această vârstă, dar și ceea ce observ în jur - modul în care evoluează societatea și măsura în care pot face față niște nespecialiști (precum părinții, care au grijile lor). Cu atât mai mult în prezent, când viitorii adulți au nevoie mai mult ca oricând să dezvolte niște abilități personale bine conturate, într-o piață a muncii care nu mai cere neapărat doar pregătire teoretică într-un anumit domeniu. Soft skills au trecut pe primul loc cam la orice interviu. Prin urmare, îmi doresc niște viitori adulți adaptați la societatea de mâine, nu la cea de ieri. Probabil că acestă perspectivă a mea este influențată și de studiile în isorie și antropologie pe care le am, care implică înțelegerea unor structuri sociale și previzionarea evoluției lor.

- Cum abordați provocările specifice cu care se confruntă adolescenții în prezent, cum ar fi stresul academic sau influența rețelelor sociale?

- Îi înzestrez cu abilități și îi ajut să-și descopere resursele. Mulți dintre noi nu suntem conștienți de capacitatea de a depăși obstacole nici măcar la vârsta adultă. De aceea îi ajut să-și găsească forța interioară prin diferite tehnici și exerciții practice, pe care îi îndemn să le aplice în viața de zi cu zi. Cele mai importante lucruri care îi ajută să gestioneze stresul și imaginea deformată despre viață pe care o oferă rețelele soiale sunt cunoașterea propriilor calități și forța de a depăși provocările. Le arăt că mintea lor controlează felul în care reacționează la astfel de stimuli și îi învăț cum să și-o folosească.

- Sunt disponibile materiale sau resurse suplimentare pentru participanți, precum ghiduri sau exerciții practice?

- Sigur, întregul program se bazează pe exerciții practice, pe care le facem la fiecare sesiune. De asemenea, adaptez aceste exerciții și resursele suplimentare în funcție de nevoile specifice ale fiecărui grup, dar și în funcție de cerințele lor. Spre exemplu dacă vor să dezvolte în mod deosebit o anumită arie - insistăm pe aceea, le fac recomandări de lecturi sau de videoclipuri și de tehnici speciale etc.

- Ce feedback ați primit de la participanți anteriori sau de la părinții acestora?

- Tinerii mi-au transmis de fiecare dată faptul că au plecat cu achiziții importante pentru ei și că s-au simțit foarte comfortabili cu abordarea mea. Pot fi citite și testimonialele unora dintre ei pe site (educoach.ro). Le place abordarea practică - ușor aplicabilă în situații concrete din viața lor, respectul pentru identitatea fiecăruia și interesul real pe care îl simt din partea mea. Pentru părinți este important faptul că îi văd evoluând și că cineva are grijă de copii lor fără să îi judece, fără critică.

- Există posibilitatea ca adolescenții să continue dezvoltarea personală după finalizarea programului, prin alte module sau activități?

- Sigur că da. Pot veni în sesiuni 1 la 1 pentru a lucra în continuare ariile pe care simt nevoia să pună accentul sau pur și simplu pentru a aborda teme ce nu puteau fi discutate la grup. De asemenea, mai organizez Școala de Vară pentru Tineri la care se pot înscrie în vacanță. În timp, îmi propun să dezvolt și alte cursuri dedicate adolescenților, în funcție de nevoile pe care le voi descoperi sau la propunere (mi s-a întâmplat, spre exemplu, să creez workshopuri la propunerea unor școli sau profesori, pe teme identificate de ei).

- Cum evaluați progresul participanților pe parcursul programului?

- Întotdeauna descopăr cu bucurie că, atât timp cât abordarea este una potrivită lor, tinerii înfloresc. Toți progresează frumos. Acesta este și motivul pentru care am gândit programul cu un număr limitat de participanți: pentru a-i putea ghida cu adevărat și pentru a le acorda atenția de care au nevoie fiecare.

- Ce diferențiază acest program de alte inițiative similare?

- Nu am cunoștință despre existența unui program pentru adolescenți similar, nu de această complexitate. Există inițiative pe teme punctuale, precum: leadership, public speaking, educație financiară... Însă ca program amplu pentru dezvoltarea personală a adolescenților pe atât de multe arii ale vieții nu știu să mai fie în Iași, am auzit de unul singur în România. Dincolo de asta, principalele diferențe se referă la personalizare și la complexitate. Prin acest program îmi propun să ghidez niște tineri în dezvoltarea lor autentică pe mai multe planuri. De aceea, întotdeauna mă adaptez la tipologiile de personalități pe care le am în program, nu folosesc un set de tehnici fix, pe oricine. Mă interesează ce funcționează mai bine pentru fiecare. De aceea, este posibil ca de la o grupă la alta să folosesc tehnici noi. Este o muncă mare în spate, însă merită pe deplin, având în vedere rezultatele reale pe care le obțin astfel.

- Programul include și componente legate de orientare în carieră sau descoperirea pasiunilor?

- Autocunoașterea este o componentă importantă a programului, iar descoperirea capacităților personale și a unor potențiale cariere face parte din proces în mod implicit. Prin urmare, da: tinerii pleacă din program și cu o idee, cel puțin, despre ce ar putea face în viitor. În ultimul modul ne ocupăm de asta în mod explicit, ghidându-i să-și fixeze și niște obiective concrete, cu pași de acțiune.

A consemnat Maura ANGHEL

Georgiana Zaharia este un coach certificat cu o experiență de peste 15 ani în diverse medii profesionale, inclusiv cercetare și învățământ. A absolvit mai multe cursuri de coaching și dezvoltare personală, devenind coach profesionist certificat și trainer, cu experiență în lucrul individual, de grup și de echipă. În cadrul programelor sale pentru adolescenți, precum „Descoperă-ți Superputerea!” și Școala de Vară „Îmi construiesc viitorul prin gestionarea emoțiilor”, sprijină tinerii în autocunoaștere și în depășirea barierelor mentale și emoționale. Metodologia sa unică, dezvoltată pe baza experienței și a datelor științifice, ajută participanții să-și identifice blocajele, să-și descopere potențialul real și să-și direcționeze focusul către obiectivele personale. Prin aceste inițiative, pregătește tinerii pentru viitor, oferindu-le abilități de viață esențiale pentru o societate în schimbare.