„Muzica luminează sufletele oamenilor, poate fi tămăduitoare”

Muzica corală este o cale prin care sufletul își descoperă ecoul, un spațiu sacru unde vocile se întâlnesc pentru a crea armonia ce răscolește și înalță. În mijlocul acestei arte misterioase, dirijorul este cel care, cu gesturi nevăzute și o sensibilitate profundă, construiește un pod între inima coriștilor și cea a publicului. Consuela Radu-Țaga, dirijor al Coralei „Cantissimo” și al Corului Filarmonicii „Moldova” Iași, definește cuvântul „misiune” prin prisma dedicării sale totale artei. Prin mâinile sale, muzica devine poveste, alinare, înălțare.

Sub îndrumarea sa, Corala „Cantissimo” prinde viață, nu doar ca ansamblu muzical, ci ca o comunitate ce adună energii și personalități diferite, sudându-le într-un glas colectiv. Fiecare repetiție, fiecare notă cântată sau ascultată este o lecție despre răbdare, frumusețe și bucuria de a dărui. Pentru dirijor, aplauzele nu sunt doar răsplata muncii, ci un cadou prețios ce confirmă că muzica poate transforma.

În fața publicului, fiecare interpretare devine o rugăciune artistică, o invitație de a privi „prin gaura porții Raiului”, cum spune un poet, spre o lume mai luminoasă, mai sensibilă. Consuela Radu-Țaga și Corala „Cantissimo” dovedesc că muzica nu doar umple sălile de concert, ci luminează și tămăduiește suflete. Astfel, arta lor devine un mesaj al speranței, un dar pentru inimile ce îndrăznesc să asculte. Despre toate aceste lucru am discutat cu lectorul universitar Consuela Radu-Țaga, fondatorul și dirijorul Coralei „Cantissimo” a Universității Naționale de Arte „George Enescu” și dirijorul Corului Filarmonicii „Moldova” Iași.

- Care este prima amintire legată de muzica corală care v-a marcat sufletul?

- Primele amintiri legate de cântul colectiv le am de la grădiniță. Am avut bucuria de a fi ghidată de către o doamnă educatoare foarte interesată de activitățile artistice, de cele muzicale. Ne învăța cu multă aplecare și atenție diferitele cântece specifice vârstei noastre, pe care le pregăteam pentru anumite ocazii: serbări sau concursuri. După ce cântecelele erau asimilate de către copii, doamna educatoare îmi dădea sarcina de a trece în față și de a-i conduce pe micii cântăreți! Erau momentele pe care le așteptam cu sufletul la gură! Repetam acasă pentru a ști foarte bine toate strofele cântecelor și îi rugam pe părinții mei să mă asculte, să mă urmărească dacă nu greșesc ceva. Îmi dădeam toată silința pentru ca lucrurile sa iasă foarte bine, ca să mai primesc această nobilă misiune.

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți în fața unui ansamblu coral, conducând prin gesturi și emoție?

- Momentele care mă găsesc în fața ansamblului coral sunt cele în care împărtășesc din ceea ce simt și gândesc, sunt momentele în care comunic cu artiștii și împrumut din energia lor. Există un continuu feedback, sunt momentele în care îmi exprim creativitatea, integrându-mă organic în colectivul respectiv.

„Când vocile corului se reunesc în echilibrul perfect, transmițând publicului o poveste, simt că mi-am împlinit misiunea”

- Cum creați acea conexiune profundă între dirijor și fiecare membru al corului?

- Într-un ansamblu coral este necesară conexiunea între cântăreți și conexiunea dintre cântăreți și dirijor. Acest lucru necesită timp, răbdare, dorință de a face ca lucrurile să meargă bine, pricepere de a aduna sinergic energiile și posibilitățile individuale. Atunci când îi cunoști pe fiecare în parte, lucrurile se așază liniștit în matca lor și partea profesională însumează realizări fructuoase.

- Ce simțiți în momentele în care vocile corului se unesc perfect, transmițând o poveste publicului?

- Atunci când vocile corului se reunesc în echilibrul perfect, când cele mai subtile nuanțe ale mesajului sunt redate cu persuasiune și rafinament, transmițând publicului o poveste, simt că mi-am împlinit misiunea, că mi-am făcut datoria. Pentru noi, muzicienii, experiențele profesionale sunt supuse succesului sau eșecului! Sunt lucruri care ne ies mai bine sau mai puțin bine, iar rezultatul final ne spune ce mai avem de făcut, unde mai trebuie să lucrăm, pe ce detalii e necesar să mai insistăm. Interpretăm o lucrare de zeci de ori, poate de sute de ori, și purtăm în suflet una dintre variante, care poate că nu e nici prima, nici ultima variantă, dar e cu siguranță cea care ne-a făcut autentici!

- Care a fost cea mai emoționantă clipă alături de Corala „Cantissimo”, o clipă care v-a confirmat că munca depusă are un sens profund?

- Corala „Cantissimo” a avut de-a lungul timpului apariții variate, de la participarea într-un spectacol de operă, la susținerea unor concerte de colinde sau de muzică religioasă.

La invitația domnului Mircea Platon, Corala „Cantissimo” a participat, în anul 2019, la Zilele Revistei „Convorbiri literare”, ediția XXIII, interpretând lucrări compuse de Iacob Negruzzi. În sala Vasile Pogor a Primăriei Municipiului Iași a răsunat o muzică veche, necântată, descoperită de către domnul Mircea Platon undeva pe rafturile prăfuite ale Bibliotecii Centrale Universitare. A fost unul dintre proiectele noastre de suflet, în care am simțit la studenți o datorie față de înaintași, față de o muzică ce trebuie redată comunității!

„ Prin muzică putem înțelege mai bine lumea”

- Care este mesajul pe care încercați să-l transmiteți prin repertoriile pe care le alegeți?

- Prin muzică putem înțelege mai bine lumea, prin muzică putem ajunge la un... altceva, prin muzică putem să ne înălțăm spiritual, să ne înnobilăm sufletește! Arta sonoră e ca o gaură în poarta Raiului, cum foarte sugestiv spunea un poet, și prin intermediul muzicii putem trage un pic cu ochiul la ce se întâmplă acolo sus!

Pentru mine este important ca publicul să iasă din sala de concert, sau de spectacol, altfel decât a intrat. Acest altfel se referă la mesajul pe care l-a perceput, la emoțiile pe care le-a trăit, la experiențele sinestezice resimțite. Cred cu tărie că muzica luminează sufletele oamenilor, că poate fi tămăduitoare. Este necesar ca fiecare să își caute propria muzică, cea care îl face să vibreze în cele mai ascunse adâncimi!

- Cu siguranță mai apar și momente dificile. Cum le alchimizați astfel încât să aduceți o lumină nouă în viețile oamenilor?

- E necesar să transformăm momentele dificile în lecții frumoase... de viață! Un zâmbet, o glumă, o nouă abordare, sau... chiar o pauză sunt binevenite! Îmi zboară gândul la pasajele dificile din punct de vedere muzical sau la cele dificile din punct de vedere vocal, care au nevoie de timp pentru a prinde formă, precum un aluat care trebuie să stea la dospit, înainte de a fi prelucrat. Tinerii sunt obișnuiți ca lucrurile să iasă repede, dar unele lucruri nu pot fi făcute pe repede înainte. Studiul, timpul și răbdarea ne stau de veghe de-a lungul traseului personal, fiind parte din bildung.

- Cum reușiți să armonizați personalitățile și energiile diferite într-o singură voce colectivă?

- Dirijorului îi revin o multitudine de roluri. Dintre acestea, rolul de a coagula energiile membrilor și de a modula personalitățile acestora, este activitatea care suscită abilități psihologice, profunzimi sufletești și căldură umană. E un lucru care se obține în timp, e un lucru care contribuie la sudarea ansamblului, pe principiul coalescenței! Cred că acest aspect vine odată cu experiența acumulată, odată cu orele, zilele, săptămânile, lunile și anii petrecuți cu ei și între ei!

„Aplauzele ne încălzesc sufletul, ne dau energie pentru a ne continua misiunea”

- Am vorbit doar de muncă, e timpul și pentru răsplată, nu-i așa? Cum se nasc aplauzele?

- Dacă etapele întregului proces de pregătire al unui eveniment au fost parcurse, dacă forma noastră fizică și mentală ne-au permis să redăm în cele mai mici detalii conținutul muzical și cel ideatic, într-un spațiu cu o acustică bună, aplauzele publicului vor răsplăti munca noastră, efortul depus. Aceste aplauze ne încălzesc sufletul, ne dau energie pentru a ne continua misiunea, fiind un cadou de preț pentru truditorul muzician. Aplauzele publicului reprezintă o parte a succesului, o validare a calității rezultatului final al muncii noastre. Există momente deosebite în viața artistică a unui ansamblu, momente care se referă nu doar la ceea ce se întâmplă în timpul unui concert, al unui spectacol, când curge adrenalina, ci și în timpul repetițiilor, când se pot crea stări speciale, pline de emoție și vibrație, iar eu, ca dirijor, citesc această emoție în ochii coriștilor, o simt în muzica care se construiește. Sunt clipe ce rămân fixate în timp, pironite în memoria noastră, sunt expresii pe care le căutăm cu ardoare, căci este necesar să gustăm din acea liniște în care muzica continuă să reverbereze! Reverberăm noi, ca artiști, cei care plămădim actul artistic, și cu siguranță că irizațiile se vor răsfrânge și asupra publicului care ne va primi cu căldură!

- Vă invit la un exercițiu de imaginație - închideți ochii și să visați viitorul Coralei „Cantissimo”. Cum arată acel vis?

- Dacă ar fi să îmi imaginez viitorul Coralei Cantissimo, acesta ar arăta cam așa: cântul vocal și cel plurivocal să fie cel care să aducă bucurie, satisfacții profesionale și, bineînțeles, și financiare, fiecărui membru în parte! Provocările și realizările coralei să îi determine pe studenți să își continue drumul profesional, iar tinerii artiști să stăruiască în a dărui bucurie, emoție și căldură!

Călătoria noastră artistică vine să completeze bagajul de cunoștințe și abilități, să îmbogățească summum-ul de informații declarative și informații. procedurale, să înnobileze traseul dezvoltării umane, al maturizării culturale. Călătoria noastră artistică e parte a unui fenomen complex și dinamic, tinzând spre acel bildung al maturării individuale. Parcurgem o perioadă deosebit de frumoasă și de peste tot răsună refren de colind. Mă duc cu gândul la colindul sfânt și bun, la Soare-n cer, Soare-n pământu, un colind cu un titlu mai mult decât sugestiv, o urare pe care o transmitem tuturor!

Sărbători în pace și iubire!

A consemnat Maura ANGHEL

Caseta 1

Corala „Cantissimo” este formată din studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu, studenți de la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, specializarea Canto. Componența Coralei Cantissimo variază de la an la an, în funcție de numărul de studenți înscriși la specializarea canto și care aleg să urmeze disciplina Ansamblu coral, o disciplină care nu este obligatorie!

Caseta 2

„Predau la Universitatea Națională de Arte din anul 2008, iar corala Cantissimo a luat ființă în anul 2014, din dorința de a-i aduna laolaltă pe studenții cei mai aplecați către știința și arta cântului. Ansamblul coral și clasa de operă sunt cele două discipline care conlucrează pentru realizarea diferitelor manifestări artistice studențești: recitaluri, concerte sau spectacole” – lector univ. dr. Consuela Radu-Țaga

Caseta 3

Muzica corală este o artă subtilă care pătrunde adânc în taina sufletului, dezvăluindu-i o lumină ce rareori își găsește egal în alte forme de exprimare. În fruntea acestui univers vibrant stă dirijorul, un adevărat arhitect al emoției colective. Doamna lector univ. dr. Consuela Radu-Țaga, fondatorul și dirijorul Coralei „Cantissimo” a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, mărturisește cu grație cum fiecare gest dirijoral poartă în sine dorința de a uni vocile și sufletele celor care cântă, creând astfel o poveste sonoră ce atinge cele mai ascunse unghere ale inimii auditoriului.

Pentru ea, muzica nu este doar sunet, ci o cale către înțelegerea lumii și a propriei noastre esențe. Este un act de dăruire pură, o misiune care transcende timpul și spațiul, în care fiecare repetiție devine un prilej de introspecție, iar fiecare concert o rugăciune comună. Această lumină sonoră nu doar că inspiră publicul, dar creează și în interiorul ansamblului o comuniune profundă, ca un liant al energiilor diverse. Momentele când vocile se întâlnesc perfect devin pentru dirijor semnul că misiunea este împlinită. Iar în ochii membrilor coralei, doamna Consuela Radu-Țaga nu doar că inspiră, ci și modelează, fiind o făuritoare de emoții ce reverberează nu doar pe scenă, ci și în inimile tuturor celor prezenți.