„Neurografica are un impact profund asupra dezvoltării personale, oferind oamenilor un mod complet nou de a percepe și înțelege realitatea”

Neurografica este o metodă inovatoare de exprimare creativă care combină arta, neuroștiința și psihologia pentru a facilita autocunoașterea și dezvoltarea personală. Prin utilizarea desenelor spontane, participanții explorează emoții, gânduri și blocaje, transformându-le în noi perspective și soluții. Această tehnică promovează conectarea cu sinele interior, reducerea stresului și stimularea creativității, oferind o cale vizuală și intuitivă de a naviga prin provocările vieții. Neurografica devine astfel un instrument valoros în procesul de transformare și armonizare personală. Despre toate aceste lucruri am stat de vorbă cu Xenia Mironenco, instructor de Neurografică, coach estetic, NeuroMaster, specialist în NeuroDesign, specialist în NeuroArt Digital și specialist în Psihologie Cuantică – Terapeut Universal.

- Există reguli specifice sau este un proces mai degrabă intuitiv?

- Procesul de neurografică combină atât reguli specifice, cât și elemente intuitive. Această combinație îl face unic și eficient, oferind structură pentru a ghida subconștientul, dar și libertate pentru exprimarea autentică și creativă. Regulile oferă o bază solidă care ajută la obținerea unor rezultate clare și previzibile, în timp ce intuiția deschide ușa către conștientizări profunde și soluții neașteptate.

Primul set de reguli specifice în neurografică este legat de algoritmii de lucru, cum ar fi trasarea liniei neurografice, rotunjirea colțurilor, conectarea elementelor și adăugarea liniilor câmpului. Aceste reguli sunt învățate încă de la primul curs de Utilizator de NeuroGrafica, unde se explică modul în care fiecare element din desen influențează subconștientul și contribuie la restructurarea conexiunilor neuronale.

Totuși, pe măsură ce utilizatorul devine mai experimentat, intervine și componenta intuitivă. Desenul devine un proces liber, în care persoana simte ce are nevoie să adauge pe foaie – o linie, o formă sau o culoare. Această libertate permite crearea unui spațiu sigur în care clientul își poate explora emoțiile și gândurile fără constrângeri.

Important de reținut este faptul că regulile nu limitează procesul, ci îl ghidează. Ele sunt structuri care susțin fluxul creativ. În neurografică, aceste reguli sunt menite să ofere siguranță subconștientului, care este mai receptiv la schimbare atunci când percepe procesul ca fiind armonios și predictibil.

Pe de altă parte, procesul intuitiv este ceea ce face ca fiecare desen să fie unic. Fiecare persoană aduce propriile experiențe, dorințe și sensuri în desenul său. Această libertate creativă permite accesarea unor resurse interioare ascunse și eliberarea de blocaje mentale și emoționale.

Neurografica oferă astfel un echilibru perfect între reguli și intuiție. Regulile creează un cadru de siguranță, iar intuiția aduce creativitatea și autenticitatea, ceea ce face ca fiecare proces să fie profund personal și transformator.

„Neurografica nu este doar despre conștientizare, ci și despre integrare și manifestare în realitatea cotidiană ”

- Cum vedeți impactul acestor practici asupra conștientizării și dezvoltării personale a oamenilor?

- Neurografica are un impact profund asupra dezvoltării personale, oferind oamenilor un mod complet nou de a percepe și înțelege realitatea. Această metodă ajută la explorarea și transformarea limitărilor interne, facilitând procesul de conștientizare și descoperirea resurselor interioare latente. Practicarea desenului neurografic deschide accesul către subconștient, oferind claritate asupra dorințelor și blocajelor care influențează comportamentul nostru zilnic. Un concept esențial în neurografică este Piramida Conștiinței, care explică diferitele nivele ale psihicului uman. Piramida Conștiinței descrie modul în care energia curge dinspre inconștientul profund (sau Sinele) către conștiința operativă, întâlnind pe parcurs diverse obstacole și limitări. Această piramidă este împărțită în patru nivele, primul fiind Conștiința operativă, adică– partea conștientă a minții, responsabilă de luarea deciziilor și de percepția imediată a realității. Al doilea este Inconștientul individual, care include amintiri personale și convingeri care influențează comportamentul fără ca persoana să fie conștientă de ele. Al treilea este Inconștientul colectiv, format din arhetipuri și stereotipuri culturale care influențează percepțiile și deciziile noastre. Ultimul este Sinele sau inconștientul spiritual, sursa profundă a energiei interioare și a potențialului uman.

În procesul de neurografică, energia este ghidată de la nivelurile profunde ale piramidei către vârful său, ceea ce ajută la eliberarea blocajelor subconștiente și integrarea unor noi perspective. Acest flux energetic facilitează schimbarea tiparelor mentale și deschiderea către noi posibilități.

Prin lucru constant cu algoritmii neurografici, oamenii încep să acceseze resursele ascunse ale subconștientului și să conștientizeze emoțiile și convingerile care stau la baza deciziilor lor. De exemplu, o cerere legată de succes financiar poate dezvălui o frică ascunsă legată de eșec sau lipsa încrederii în sine.

Un alt aspect important al practicii neurografice este legat de transformarea percepției asupra sinelui și a lumii din jur. Oamenii devin mai conștienți de propriile gânduri și emoții, învățând să gestioneze conflictele interne și să creeze conexiuni noi la nivel neuronal.

Neurografica nu este doar despre conștientizare, ci și despre integrare și manifestare în realitatea cotidiană. Prin conectarea desenului cu dorințele și intențiile clientului, procesul devine un instrument de transformare personală profundă, care activează potențialul uman la toate nivelurile Piramidei Conștiinței.

În concluzie, impactul neurografiei asupra conștientizării și dezvoltării personale este remarcabil. Metoda oferă claritate, integrare emoțională și acces la potențialul maxim al fiecărui individ, permițându-i să depășească limitările și să creeze o realitate mai armonioasă și împlinită

- Credeți că neurografica și psihologia cuantică pot influența relațiile interumane sau chiar succesul profesional?

- Neurografica și psihologia cuantică au un impact semnificativ asupra relațiilor interumane și succesului profesional, deoarece influențează modul în care percepem și interacționăm cu lumea din jurul nostru. În relațiile interumane, neurografica ajută la armonizarea conflictelor interne, care, adesea, se reflectă în comunicarea cu ceilalți. Fricile, traumele și așteptările nerealiste pot genera tensiuni și neînțelegeri în relații. Prin procesul de desen neurografic, aceste conflicte sunt scoase la suprafață și integrate, ceea ce duce la crearea unor relații mai sănătoase și mai autentice.

Pe plan profesional, neurografica joacă un rol esențial în crearea și atingerea obiectivelor, eliminând blocajele mentale care împiedică succesul. Mulți oameni se confruntă cu frica de eșec, lipsa încrederii în sine sau tipare mentale limitative legate de bani și carieră. Neurografica ajută la rescrierea acestor tipare, oferind persoanelor o nouă perspectivă asupra oportunităților și curajul de a acționa.

Psihologia cuantică adaugă o dimensiune suplimentară – realitatea este influențată de intențiile și gândurile noastre. Procesul de neurografică nu este doar unul artistic, ci un act de manifestare conștientă, în care fiecare linie trasată simbolizează un pas către schimbarea dorită.

Un exemplu concret este cazul unui client care își dorea să îmbunătățească relațiile din cadrul echipei sale de muncă. Aplicând algoritmi neurografici, a identificat fricile și limitările care îl împiedicau să comunice deschis cu colegii săi. După câteva luni de lucru, relațiile s-au armonizat, iar echipa a devenit mai productivă și mai unită, ceea ce a dus la creșterea performanței profesionale și la un mediu de lucru mai plăcut.

În concluzie, neurografica și psihologia cuantică pot influența profund relațiile interumane și succesul profesional, deoarece lucrează direct cu subconștientul și tiparele mentale care ne modelează comportamentul și percepțiile. Prin schimbarea acestora, oamenii pot crea relații mai bune și atinge obiectivele profesionale cu mai multă claritate și încredere.

„Creativitatea este forța motrice a procesului de neurografică”

- Ce rol joacă intenția în procesul de desen neurografic?

- Bună întrebare! Aici trebuie să vorbim, în primul rând, despre „intenția cui?”. Dacă intenția vine din partea conștientului, lucrurile sunt simple – nu are nici o importanță în procesul de neurografică, pentru că mintea conștientă este doar un executant. Ea nu controlează cu adevărat procesul. Însă, dacă vorbim despre intențiile care provin din subconștient, atunci lucrurile se schimbă complet. Aici intervine adevărata putere a neurograficii.

Trebuie să ținem cont de faptul că psihicul uman funcționează în două regimuri principale: regimul de repaus și regimul de acțiune. În regimul de repaus, psihicul se află într-o fază de asimilare și integrare a experiențelor acumulate. În această stare, intenția subconștientă este de a aduna energie, de a procesa tot ceea ce s-a realizat anterior și de a găsi un echilibru intern. Pe de altă parte, atunci când psihicul se află în regimul de acțiune, avem de-a face cu o energie creativă care poate produce schimbări reale și durabile. Acesta este momentul ideal pentru a lucra cu neurografică, deoarece desenul devine un act de manifestare a intențiilor noastre autentice.

În timpul procesului de desen, utilizatorul este adesea tentat să caute simboluri familiare în imagine – să vadă un fluture, o inimă sau un obiect cunoscut. Însă neurografica ne învață să renunțăm la interpretările clasice ale simbolurilor și să aducem propriile sensuri și semnificații în desen. Această practică de creare a unor imagini noi este esențială pentru a genera conexiuni neuronale noi. Tot ceea ce este familiar menține mintea în vechile tipare, în timp ce imaginile complet noi deschid căi către schimbare.

Dacă apare accidental un simbol cunoscut în desen, recomandăm să-l distrugeți intenționat, adăugând forme și linii noi. Motivul este simplu: ceea ce este familiar ne menține în zona de confort. Dacă vrem să schimbăm radical ceva în viața noastră, avem nevoie de imagini și experiențe complet diferite. Exact acest proces îl facilitează neurografica – ruperea vechilor tipare și formarea de noi conexiuni neuronale, pe care le creați voi înșivă.

Intenția subconștientă joacă un rol esențial în acest proces. Pe măsură ce desenați, subconștientul eliberează programele distructive, iar creierul începe să creeze imagini și sensuri complet noi, care vă conectează la dorințele voastre autentice. Practic, intenția activă atrage în viața voastră tot ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului propus.

- Ce rol joacă creativitatea în acest proces și cum poate fi stimulată?

- Creativitatea joacă un rol central în procesul de neurografică. Spre deosebire de alte tehnici de coaching sau terapie, care se bazează pe dialog și raționalizare, neurografica activează gândirea creativă și simbolică, permițând subconștientului să participe activ la procesul de transformare. Creativitatea devine astfel un catalizator pentru schimbare, deschizând noi perspective și generând soluții care nu ar fi accesibile prin metodele tradiționale.

În neurografică, creativitatea nu este limitată la abilități artistice. Nu este nevoie să ai experiență în desen sau să creezi imagini perfecte. Dimpotrivă, procesul se bazează pe libertatea de a explora, de a trasa linii și forme fără judecată sau frică de greșeală. Această libertate permite creierului să acceseze zone neexplorate și să creeze noi conexiuni neuronale, esențiale pentru schimbarea mentală și emoțională.

Un alt aspect important al creativității în neurografică este legat de nevoia de a crea imagini complet noi, care nu sunt influențate de simboluri sau forme deja familiare. Acest proces ajută la ruperea tiparelor mentale rigide și la construirea unor noi tipare, mai flexibile și adaptabile. De aceea, dacă în desen apar accidental forme familiare, se recomandă să fie „distruse” prin adăugarea de linii și forme noi, pentru a evita blocarea subconștientului în vechile structuri.

Creativitatea în neurografică este stimulată și prin utilizarea culorilor și a liniilor câmpului, care ajută la exprimarea emoțiilor și intențiilor. Fiecare culoare folosită în desen are un efect asupra subconștientului, iar liniile câmpului simbolizează conectarea cu energia universală. Acest proces creează un spațiu sigur pentru explorare și eliberare emoțională, ceea ce permite participanților să se simtă confortabil în a-și exprima liber gândurile și dorințele.

Un alt mod de a stimula creativitatea este prin practica constantă a neurograficii. Cu cât o persoană desenează mai des, cu atât devine mai deschisă la noi idei și soluții. Practicarea regulată a neurograficii ajută la activarea stării de flux creativ, o stare mentală în care ideile curg liber, fără efort conștient.

În concluzie, creativitatea este forța motrice a procesului de neurografică. Aceasta permite accesarea subconștientului, generarea de soluții noi și ruperea vechilor tipare mentale. Stimularea creativității prin neurografică aduce beneficii în toate aspectele vieții, de la gestionarea emoțiilor până la găsirea unor noi oportunități personale și profesionale

- Este nevoie de o pregătire artistică sau cunoștințe prealabile pentru a practica neurografica?

- Această tehnică este accesibilă tuturor, indiferent de experiența în desen sau artă, deoarece accentul nu se pune pe estetică, ci pe procesul de transformare internă.

Neurografica nu urmărește crearea unor imagini perfecte din punct de vedere artistic. Procesul implică trasarea liberă a liniilor și formelor, fără constrângeri sau așteptări legate de rezultat. Este important să subliniem că orice desen neurografic este considerat corect, deoarece reflectă starea internă a persoanei care îl creează. Nu există greșeli în neurografică, iar fiecare linie trasată este parte din procesul de eliberare emoțională și conștientizare.

Metoda se bazează pe algoritmi simpli, ușor de învățat, care ghidează utilizatorul pas cu pas. La cursurile de NeuroGrafica, participanții învață să traseze linia neurografică, să rotunjească colțurile și să adauge linii de câmp, toate acestea fiind tehnici de bază. Scopul acestor pași nu este să creeze o lucrare artistică, ci să activeze subconștientul și să genereze conexiuni neuronale noi.

Un alt aspect esențial este faptul că procesul neurografic stimulează creativitatea, chiar și la persoanele care nu se consideră creative. Pe măsură ce oamenii se implică în procesul de desen, observă cum apar idei și soluții noi, ceea ce demonstrează că neurografica dezvoltă gândirea laterală și contribuie la descoperirea resurselor interioare ascunse.

Astfel, neurografica este o tehnică accesibilă oricui, care nu necesită o pregătire artistică, ci doar dorința de a explora și de a lucra asupra sinelui. Cu un simplu marker și o foaie albă, oricine poate intra în acest proces creativ, descoperind un nou mod de a vedea și de a transforma realitatea interioară.

A consemnat Maura ANGHEL