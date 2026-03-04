„Nu ne dărâmați școala!” – sătenii dintr-un sat băcăuan se ridică împotriva buldozerelor

Scandal uriaș în satul Galbeni, comuna Filipești, județul Bacău! O clădire cu peste 60 de ani de istorie, în care s-au format generații întregi, riscă să fie pusă la pământ. Iar localnicii spun un „NU” răspicat demolării școlii care a devenit simbolul comunității.

Foști profesori, elevi, părinți și bunici au semnat o petiție publică prin care cer stoparea imediată a intenției Primăriei și a Consiliului Local Filipești, conduse de primarul Petrică Lungu, de a demola actualul imobil al Școlii din Galbeni pentru a construi o clădire nouă printr-un proiect cu fonduri europene. „Nu suntem împotriva progresului, dar nu acceptăm distrugerea unui reper al satului nostru!”, transmit semnatarii.

O școală solidă, modernizată cu sute de mii de lei

Localnicii susțin că actuala clădire este solidă, funcțională și modernizată recent cu bani publici. După 1989, școala a fost dotată cu apă curentă, grupuri sanitare moderne, centrală termică pe gaz, termopane, parchet, echipamente didactice și mobilier nou.

Investițiile nu au fost puține: în 2017 - aproximativ 200.000 lei, 2021 - circa 110.000 lei, 2022 - centrală termică – aproximativ 45.000 lei, 2023: dotări suplimentare (table, calorifere etc.).

Mai mult, între ianuarie 2024 și iunie 2025, când școala din Filipești a fost renovată, aproximativ 120 de copii din Filipești, Cârligi și Galbeni au învățat chiar în clădirea din Galbeni – fără ca aceasta să fie considerată vreun „pericol public”. „Cum este posibil ca până anul trecut clădirea să fie perfect bună pentru sute de elevi, iar acum, brusc, să devină bună doar de demolat?”, întreabă revoltați localnicii.

Fără consultare publică

Un alt punct fierbinte: lipsa totală a consultării publice. Sătenii spun că au aflat despre proiect abia când acesta era deja în curs de implementare.

Nu este prima dată, susțin ei. În urmă cu câțiva ani, căminul cultural a fost demolat „peste noapte”, cu promisiunea că va fi construit unul nou – promisiune rămasă neonorată. Molozul ar fi fost folosit pentru amenajarea unui părculeț, a cărui utilitate este pusă sub semnul întrebării într-o comunitate afectată de depopulare și lipsă de investiții majore. „Autoritățile ne ignoră ani la rând, iar când apar fonduri consistente, satul nostru devine brusc prioritate”, spun semnatarii petiției.

Învățământul în Galbeni datează din 1868. Din 1908 a funcționat o școală de tip „Spiru Haret”. Actuala clădire a fost dată în folosință în 1962, iar în anii ’70 a fost extinsă prin muncă voluntară – părinți, profesori și elevi au pus umărul la ridicarea ei.

Aici s-au format generații de ingineri, profesori, specialiști, oameni care au dus numele satului mai departe. Pentru comunitate, școala nu este doar un imobil, ci un simbol identitar.

Printre semnatarii petiției se află și fosta directoare, Viorica Blanaru, aproape 90 de ani, care ar fi declarat că școala va fi demolată doar „după ce buldozerele vor trece peste mine”.

Cer contraexpertiză și intervenția autorităților

Sătenii solicită stoparea demolării școlii, realizarea unei contraexpertize tehnice independente asupra structurii de rezistență, transformarea clădirii într-un centru cultural și muzeu al satului, în lipsa unui cămin cultural, intervenția Prefecturii, Consiliului Județean Bacău, Inspectoratului Școlar Județean, Ministerului Educației și Ministerului Dezvoltării.

Ei invocă inclusiv prevederile Programului național „Școli sigure și sănătoase”, care permite consolidări și modernizări, nu neapărat demolări totale. „Nu demolării școlii din Galbeni – reper memorial și identitar al comunității!”, este mesajul care se aude tot mai puternic.

Într-un sat deja afectat de depopulare, pierderea școlii este percepută ca o nouă lovitură simbolică. Pentru unii, este doar o clădire veche. Pentru alții, este locul unde au învățat să scrie, să citească, să viseze. Mihai VANCEA