„Pentru Moș Crăciun", spectacol susținut de Corul de Copii al Municipiului Iași

Sâmbătă, pe 21 decembrie 2024, de la ora 12:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria, Corul de Copii al Municipiului Iași pregătește o surpriză deosebită pentru toți iubitorii de muzică și artă. Spectacolul intitulat Pentru Moș Crăciun, promite să aducă magia sărbătorilor de iarnă în inimile celor prezenți, fiind un cadou special oferit publicului din Iași.

Evenimentul va include un program divers iar alături de Corul de Copii al Municipiului Iași, momentele artistice vor fi completate invitați speciali, grupul coral SunnyVox, Oana Iftime Ballet Studio și Reflex Dance Academy, care vor adăuga spectacolului o notă de eleganță și dinamism. De asemenea, în foaier vor fi expuse lucrări realizate de elevii artistei plastice Dana Ungureanu, care va prezenta o serie de creații vizuale, aducând un plus de culoare și emoție atmosferei festive.

Dirijorul Raluca Zaharia, cunoscută pentru pasiunea și dedicarea sa față de muzica corală, va coordona interpretarea corului, iar conceptul artistic al evenimentului este semnat de Victor Zaharia, cunoscut pentru viziunea sa inovativă în producțiile culturale. „Vă invităm să petreceți împreună cu noi o dimineață magică de sărbătoare, alături de copiii din Corul Municipiului Iași și invitații lor, pentru a trăi momente de neuitat într-o atmosferă încărcată de emoție, muzică și artă vizuală”, a declarat Raluca Zaharia.

Corul de Copii al Municipiului Iași este una dintre cele mai importante formații corale de tineret din regiune, fiind recunoscut pentru performanțele sale remarcabile pe plan local și național. Prin activitatea sa, corul promovează muzica corală și educația artistică, contribuind la dezvoltarea culturală a comunității.

Clara DIMA