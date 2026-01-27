 Peste 17 kilometri de piste pentru biciclişti, într-un proiect amplu în zona metropolitană Iaşi

Zona Metropolitană Iaşi va beneficia de una dintre cele mai ample investiţii în infrastructura pentru biciclişti din ultimii ani. În comunele Bânova şi Dobrovăţ urmează să fie amenajaţi 17,14 kilometri de piste pentru biciclişti, printr-un proiect coordonat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi.

Potrivit documentaţiei tehnice, proiectul vizează realizarea unei reţele de trasee sigure şi continue, adaptate atât deplasărilor zilnice, cât şi activităţilor recreative. Pistele vor avea lăţimi cuprinse între 1 şi 3 metri, cu sens unic sau dublu, în funcţie de sector, şi vor fi realizate din beton, lemn sau marcaje rutiere, acolo unde spaţiul nu permite intervenţii constructive majore. „Ideea a fost să conectăm două puncte de interes major. Proiectul a fost gândit astfel încât să nu afectăm fondul forestier. Pe zona de pădure vom merge cu parte terasată. Vom avea rigole din lemn. Va fi, ca să zic aşa, totul eco. Vom continua pe drumul judeţean până la Mănăstirea Doborovăţ”, a spus Grigore Nepotu, directorul ADI Zona Metropolitană.

„Lucrările vor începe în luna martie. Autorităţile preconizează că în luna septembrie se va putea circula pe această rută. „Începem să orientăm proiecte şi spre Zona Metropolitană, înafara municipiului. Începutul de an este de bun augur, pentru că pista de biciclete sau o zonă de mobilitate între Dobrovăţ şi Bârnova poate să aducă un plus de valoare economică pentru locuitorii de acolo. Trebuie să vă spun, zona e foarte frumoasă. Sunt şi lucruri inedite, precum pista suspendată. Sperăm că vom vedea cât mai multă lume care urmează acest traseu”, a spus primarul Mihai Chirica.

Lucrări de infrastructură, nu doar simple trasee

Pe lângă pistele propriu-zise, proiectul include o serie de lucrări complexe menite să asigure funcţionalitatea şi siguranţa traseelor. Vor fi realizate rigole din beton, reprofilări de rigole existente pe mai bine de 11 kilometri, precum şi patru pasarele metalice, necesare pentru traversarea zonelor unde traseele sunt întrerupte de podeţe sau cursuri de apă.

De asemenea, sunt prevăzute structuri de sprijin din beton şi sprijiniri de tip berlinez, precum şi refacerea unor camere de cădere, elemente esenţiale pentru scurgerea apelor pluviale şi stabilitatea terenului.

O parte dintre piste vor fi realizate din beton armat, cu fundaţie din balast şi strat de nisip, având o grosime totală de aproximativ 30 de centimetri. Alte tronsoane, în special cele din zone cu caracter natural, vor fi construite din structuri din lemn, cu scânduri din esenţă tare, tratate, montate pe buşteni ancoraţi în material drenant.

Pe traseu vor fi amenajate şi zone de odihnă, dotate cu spaţii de depozitare pentru biciclete, amplasate strategic la începutul şi la finalul unor trasee importante.

Trasee în Bârnova şi Dobrovăţ

Cea mai mare parte a proiectului se desfăşoară pe raza comunei Bârnova, unde sunt prevăzute trasee cu sens unic şi dublu, inclusiv piste late de 3 metri. În comuna Dobrovăţ, pistele vor fi realizate pe drumuri judeţene şi comunale, precum DJ 247 şi DC 57A, asigurând legături între zonele locuite şi cele de agrement. Laura RADU