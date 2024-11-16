„Povești în zbor cu zmeie și zei” – un nou atelier D.I.C.E. la Palatul Culturii

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing și cu sprijinul activ al Muzeului Etnografic al Moldovei, desfășoară un nou atelier în perioada 20 noiembrie – 6 decembrie 2024, organizat de Atelierele D.I.C.E. la Palatul Culturii.

„Povești în zbor cu zmeie și zei” este un atelier inedit prin care participanții vor explora simbolistica zeului vântului, Fujin, din mitologia japoneză și vor învăța să creeze zmeie de hârtie inspirându-se din această cultură fascinantă.

Participanții vor lua contact cu povestea zeilor și a zmeielor prin vizitarea expoziției „Artă populară japoneză din regiunea Tohoku”, realizată de Muzeul Etnografic la Moldovei, în parteneriat cu Ambasada Japoniei și Japan Foundation.

„Vă așteptăm cu drag pentru a împărtăși pasiunea pentru istorie, mitologie și meșteșug, și a realiza punți creatoare între tradiții prin activitățile educaționale derulate la Palatul Culturii sub genericul D.I.C.E., care aduc acum în atenția publicului tradiții orientale de pe meleagurile îndepărtate ale Japoniei”, afirmă Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Atelierul durează aproximativ 90 de minute, prețul unui bilet este de 20 lei, iar numărul de participanți este cuprins între minim 5 și maxim 20 de persoane. Programările se pot face la numărul de telefon 0232.275.979, interior 116 și prin mesaj privat pe pagina Atelierele DICE.

