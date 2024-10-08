„ Poveștile îi formează și pe adulți, și pe copii deopotrivă”

Poveștile sunt ferestre deschise către lumi pline de magie, fantezie și înțelepciune, oferind copiilor nu doar momente de delectare, ci și lecții esențiale pentru viață. Ele reprezintă unul dintre primele instrumente educative pe care copiii le întâlnesc, contribuind la dezvoltarea lor emoțională, cognitivă și socială. Prin intermediul poveștilor, copiii învață să înțeleagă lumea din jurul lor, să exploreze concepte abstracte, să își dezvolte imaginația și să construiască un sens al empatiei față de ceilalți.

Basmele ne permit să călătorim în timp și spațiu, să ne punem în pielea personajelor, să înțelegem deciziile și sentimentele acestora. Pentru copii, acest proces este esențial pentru dezvoltarea abilităților sociale și emoționale. Prin trăirea aventurilor eroilor din povești, copiii experimentează diverse scenarii, învață despre bine și rău, despre curaj și frică, despre prietenie și sacrificiu. Astfel, poveștile creează o legătură profundă între lumea interioară a copilului și realitatea externă.

De asemenea, contribuie la dezvoltarea limbajului și a abilităților de comunicare. Ele îmbogățesc vocabularul copiilor, le stimulează creativitatea verbală și îi încurajează să exprime propriile gânduri și emoții într-o manieră structurată. Capacitatea de a înțelege și de a spune povești este fundamentul pe care se construiește gândirea critică și reflexivă, abilități esențiale pentru succesul în viață.

Poveștile au și un rol terapeutic. Ele oferă copiilor oportunitatea de a procesa emoții dificile într-un cadru sigur, ajutându-i să înțeleagă și să facă față anxietăților, fricilor sau frustrărilor. Așa cum spunea Bruno Bettelheim, poveștile oferă „ferestre” prin care copiii pot privi și înțelege conflictele lor interioare, oferindu-le totodată soluții simbolice și siguranța că există întotdeauna o cale de a depăși obstacolele.

În acest context al puterii transformative a poveștilor, proiectul Basmaventura a adus o contribuție semnificativă în viața copiilor. Organizat de Asociația De Basm și derulat în parteneriat cu Teatrul Luceafărul din Iași, a adus laolaltă cinci scriitoare care au creat o experiență unică prin lecturile performative destinate celor mici. Cele trei lecturi performative de la teatru au fost și parte din prologul FITPTI, desfășurate în cadrul proiectului Basmaventura. Această inițiativă a demonstrat încă o dată cât de important este să menținem viu contactul copiilor cu poveștile și să le oferim ocazia de a interacționa direct cu cei care le creează. Lecturile performative nu au fost doar simple narațiuni, ci momente în care copiii au putut participa activ, descoperind, alături de scriitoare, universuri noi și personaje fascinante. Poveștile sunt o sursă infinită de inspirație, iar proiecte precum Basmaventura ne reamintesc cât de vital este să le facem accesibile celor mici, contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă a fiecărei generații.

Proiectul Basmaventura, inclus în FITPTI (Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași), s-a dovedit a fi o inițiativă esențială pentru cultivarea imaginației și pentru încurajarea copiilor de a păși în universul poveștilor, dându-le astfel șansa de a se dezvolta într-o lume plină de posibilități. Despre aceste lucruri și despre puterea poveștilor am discutat cu scriitoarea Luminița Corneanu, membră a Asociației „De Basm”.

- Cum a fost întâlnirea cu copiii la FITPTI? Ce impact credeți că au avut poveștile voastre asupra lor?

- Copiii prezenți la lecturile performative de la festival au fost, ca peste tot unde am mers in Iași, adorabili. Atenți, prezenți, curioși, cu simțul umorului. Cred că poveștile noastre le-au plăcut (spre exemplu, la lectura performativă din „Cameleonul Cami pleacă în Tibet”, mai mulți copii au spus că deja citiseră cartea mea) și sper ca aceste povești care le plac să-i facă curioși în legătură cu alte cărți pentru copii, să-i determine să exploreze, să vrea să meargă împreună cu părinții la librărie, să citească și să se bucure de literatură pe mai departe.

- Ce înseamnă povestea pentru voi? Cum credeți că poveștile contribuie la dezvoltarea creativității și imaginației copiilor?

- Atunci când scriu, povestea este pentru mine o formă de evadare din real, din cotidian. O scriu pentru a-i captiva (sper!) pe copii, prin aventuri imaginare și prin expresivitate, dar și pentru că este amuzant să fii „șeful” acestor mici lumi de basm, ale căror reguli le faci chiar tu. Pe copii, poveștile îi ajută în multe feluri, încă de când sunt foarte mici: să se conecteze cu membrii familiei, să se simtă iubiți și protejați, iar când își imaginează întâmplările pe care le aud, devin mai empatici, punându-se în locul personajelor. Cu asta începe imaginația și chiar creativitatea. Știți cum copiii, pe la 3-4 ani, amestecă personajele din povești și pe cele din desene animate, inventează sau cer să li se spună povești precum „Scufița Roșie și Bugs Bunny” sau „Albă că Zăpada, Tom și Jerry”. Este vârsta tuturor posibilităților creative și cred că ei trebuie încurajați să rămână așa de imaginativi și creativi. De altfel, copiii pasionați de citit sunt și cei care scriu povești de mici, care au exemple morale în eroii din cărți, care imaginează soluții inovative la probleme cotidiene din varii domenii. Cititul îți deschide multe uși spre lume.

- Cum v-a influențat participarea la FITPTI? A fost diferit față de alte experiențe de povestire pe care le-ați avut?

- Noi, Asociația De Basm, am propus proiectul „Basmaventura” Teatrului Luceafărul în urmă cu un an și mă bucur că am găsit acolo atâta deschidere și poftă de a experimenta cu texte contemporane pentru copii. Faptul că lecturile performative din textele noastre au constituit prologul FITPTI mi se pare minunat atât pentru publicul cel mai tânăr ieșean, cât și pentru noi, ca autoare de texte incluse în programul festivalului. O experiență cu adevărat specială a fost să văd ce a făcut actorul Alex Iurașcu, în postura de adevărat performer, din textul meu, cartea „Cameleonul Cami pleacă în Tibet” apărută la Editura Vlad și Cartea cu Genius. Alex creat o „hartă” a lumii din carte și, incluzând tehnologia și efectele speciale pe care aceasta le oferă, a oferit un adevărat spectacol, nu doar o simplă lectură, de un sfert de oră, copiilor și adulților din sală.

- Ce emoții v-au adus copiii din Iași și modul lor de a interacționa cu poveștile voastre? V-a inspirat acest eveniment în vreun fel?

- M-au surprins în câteva rânduri, la Teatrul Luceafărul, la Liceul din Valea Lupului sau la Muzeul Național al Literaturii din Iași, copiii care au venit spontan să mă îmbrățișeze după întâlniri. Unii mi-au adus cadou semne de carte cu personajul meu, cameleonul Cami, ori povești noi-nouțe, scrise de ei, despre alte posibile aventuri ale cameleonului cu pricina.

M-am gândit, după aceste îmbrățișări neașteptate, la titlul Laurei Grünberg, colega mea din Asociația De Basm: Îmbrățișatoarea. Poate am să-i fur titlul Laurei și am să creez un nou personaj din el – asta m-a inspirat, într-adevăr: căldura, prietenia, candoarea unor copii de 6-7 ani, care simt că au primit ceva dintr-o întâlnire cu un adult. Acesta este și unul dintre aspectele cele mai frumoase ale activității de scriitor pentru copii, că ai acces la forma cea mai pură și calină a ființei umane.

- Care credeți că este rolul poveștilor în viața cotidiană a copiilor din ziua de azi și cum le pot ele modela viitorul?

- Poveștile îi formează și pe adulți, și pe copii deopotrivă. În timpul școlii, o relație bună cu cititul este esențială pentru succes la orice disciplină, pentru că prin exercițiul cititului se formează deprinderea decodării automate a textului și capacitatea de a desprinde sensul general al unui text (în lipsa căreia vorbim de analfabetism funcțional). Nu am să spun că literatura rezolvă tot, că e un panaceu, dar un copil care citește va fi un om mai empatic, mai imaginativ, un om care va comunica mai bine cu alții decât unul care nu citește.

A consemnat Maura ANGHEL

„De Basm”, Asociația scriitorilor pentru copii și adolescenți, este o organizație profesională înființată în anul 2018, care promovează literatura română contemporană pentru copii, susține creatorii și facilitează accesul copiilor din mediile defavorizate la cărți și povești. „De Basm” a crescut constant, atât ca număr de membri, cât și ca impact.

Datorită numeroaselor proiecte derulate, mai multe mii de copii și tineri au avut posibilitatea să se întâlnească cu scriitorii preferați și cu operele acestora în biblioteci, școli, muzee, cămine culturale sau la târguri de carte și festivaluri.

Scriitorii „De Basm” merg în fiecare an la copiii din sate și din comunități defavorizate cu ateliere creative și donații de carte în cadrul Caravanelor De Basm. Festivalul LittleLit, pe care asociația îl organizează, conectează literatura pentru copii din România la cea internațională. Iar resursele educaționale pe care scriitorii De Basm le creează sprijină elevii, profesorii și bibliotecarii.

Cu fiecare ocazie, De Basm demonstrează că literatura pentru copii nu reprezintă un gen minor, ci unul care poate sta cu mândrie în cadrul marii literaturi.