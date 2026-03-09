„Povestea soldatului”, capodopera lui Stravinski, ajunge la Palatul Culturii

Opera Națională Română din Iași continuă seria evenimentelor găzduite în unul dintre cele mai spectaculoase spații culturale ale orașului și propune, pentru seara de marți, un titlu rar întâlnit în programele curente: „Povestea soldatului”, lucrare compusă de Igor Stravinski pe un libret semnat de scriitorul elvețian Charles Ferdinand Ramuz.

Scrisă într-o perioadă de mare frământare istorică, partitura lui Stravinski rămâne și astăzi surprinzător de actuală. În centrul poveștii se află un soldat care își dă vioara diavolului în schimbul unei cărți capabile să prezică viitorul financiar al lumii. Dincolo de farmecul alegoric și de umorul amar al textului, lucrarea vorbește despre prețul pactelor greșite, despre iluzia câștigului și despre felul în care omul poate pierde exact ceea ce are mai viu în el.

La Iași, spectacolul-concert va fi susținut de artiști instrumentiști ai Operei Iași, sub bagheta dirijorului Bogdan Chiroșcă, iar rolul de narator îi revine lui Cătălin Sava. Formula promite un eveniment aparte, aflat la granița dintre concert, teatru și poveste spusă cu nerv, într-un decor care amplifică natural dramatismul și rafinamentul muzicii.

Concertul de la Palatul Culturii face parte din programul oficial al lunii martie al Operei Iași. După „Povestea soldatului”, instituția mai are anunțate în această lună încă trei reprezentații: „Cenușăreasa”, de Serghei Prokofiev, în Sala Mare, urmată de două reprezentații ale operei „Trubadurul”, de Giuseppe Verdi.

Pentru publicul ieșean, concertul de marți este una dintre acele întâlniri culturale care ies din rutina repertorială și oferă ceva mai mult decât o simplă seară de muzică: o experiență scenică densă, inteligentă și seducătoare, într-un spațiu care transformă fiecare apariție artistică într-un eveniment.

Maura ANGHEL