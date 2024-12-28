„Pregătiți topoarele și furcile. Facem revoluție”. Urătură plină de mesaje pro-Putin și pro-Georgescu la un eveniment organizat pe bani publici

Grupul de urători „Urșii din Rotunda” au fost îndepărtați de pe scena Festivalului „Crăciun în Bucovina”, organizat de Consiliul Județean Suceava, iar microfonul le-a fost oprit, după ce solistul a avut un moment în care îl lăuda pe Călin Georgescu.

Urșii din Rotunda au fost invitați să coboare de pe scena Festivalului Internațional „Obiceiuri de Iarnă” de la Suceava, după ce solistul grupului a avut o urare în care i-a lăudat pe Vladimir Putin și Călin Georgescu.

În urătură a fost criticat faptul că fetele nu mai muncesc și preferă să se filmeze pe Tik-Tok. Totodată, a fost criticată și comunitatea LGBTQ arătând că a ajuns o rușine ca bărbații să poarte fustițe și „merg la saloane, coafoare, cu pretenții de domnișoare” și cer diverse drepturi, urmând ca prin sate să se audă în curând de „părinte 1 și părinte 2” în loc de tată și mamă, dacă se votează cu Lasconi.

Urătorul a continuat să spună că situația din țară e una dificilă pentru că „buzunarele sunt goale” din cauza tuturor guvernelor care s-au succedat și că liderii politici „s-au îmbogățit iar noi mult am sărăcit”.

În urătură sunt îndemnați și românii din diaspora să revină acasă pentru a face revoluție după ce Constituția a fost încălcată și a fost anulat turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

„Veniți fraților acasă, că avem o țară frumoasă! Și pregătiți topoarele, pregătiți și furcile, suntem nevoiți să facem revoluție! Consituția a fost încălcată, de un domn cu costum și cu cravată, ce a jurat credință până la moarte. Că turul doi l-o anulat, de Călin Georgescu s-o speriat. S-o speriat atât de tare, că au furat multe milioane. Și caută și ei o portiță de scăpare, să nu ajungă soarta lui Ceaușescu, frățioare!”.

Urătorul a mai făcut referire și despre războiul din Ucraina susținând că „domnul Putin ne iubește”. De asemenea, acesta a mai spus că românii o să meargă la înaintare și că o să fie băgați în război.

În acest moment, organizatorul a oprit urătura și a fost prezentată următoarea grupare de urători care să urce pe scenă

Ulterior, Vlad, urătorul grupului, a spus că grupul de la Rotunda a așteptat cu 40 de urși de dimineața de la ora 9:00 până după amiaza la ora 17:00 și că a fost scos de pe scenă pentru că a criticat faptul că a fost anulat al doilea tur al alegerilor prezidențiale și că cei aflați la conducerea țării s-au speriat de Călin Georgescu.

„Am urat două minute și atât am zis – că turul doi l-au anulat, de Călin Georgescu s-au speriat, că au furat atât de multe milioane încât caută și ei o portiță de scăpare, să nu ajungă soarta lui Ceaușescu, frațioare… Pentru treaba asta mi s-a oprit microfonul, mi s-a oprit tot…”, a spus acesta într-un videoclip postat pe TikTok.

Acesta a arătat că modul în care cei de la țară se pot exprima critic față de situațiile pe care le consideră controversate prin aceste urături. „Noi compunem urături prin care ne mai spunem și noi of-ul”, a mai explicat Vlad, amintind că anul trecut a criticat Austria pentru că a blocat aderarea României la Spațiul Schengen.