„Rabla imobiliară”. La Iași, peste 9.500 de persoane riscă să moară sub dărâmături

* cele mai recente cifre publice agregate arată că Iașul are 63 de blocuri de locuințe în clasa I de risc seismic, în care locuiesc 9.543 de persoane * lista clădirilor vulnerabile mai are 136 de imobile

În 2026, Iașul trăiește paradoxul perfect: pe hârtie, „rabla imobiliară” există; pe stradă, ea se vede rar. Pentru că partea grea nu e sloganul, ci inventarul și execuția. Într-un document al administrației județene, municipiul apare cu 63 blocuri de locuințe în clasa I de risc seismic, adică 9.543 persoane, la care se adaugă 69 blocuri în clasa II (cu 9.849 persoane) și 67 blocuri în clasa III (cu 8.022 persoane).

Cifra care lovește însă publicul larg nu e doar „câte blocuri”, ci ce înseamnă asta în vieți: același document estimează 30.895 persoane în „clădiri de locuit probabil afectate” în municipiu. Și mai arată încă ceva, incomod: 376 clădiri de locuit neexpertizate în municipiu trecute ca având risc de prăbușire sau avariere. Adică zona în care nu știi exact cât de rău stai, fiindcă nu expertiza nu este la zi.

Cât privește adresele la care se află cele 63 de blocuri aflate în clasa I de risc seismic, este vorba despre tronsoane din anii ’60 care se țin lanț pe axe mari (Splai, Țuțora, Vladimirescu etc), adică exact cartierele unde „bloc vechi” nu e excepția, ci regula. Iar pentru „unde sunt cele mai multe blocuri vechi” ca masă construită (nu doar cele expertizate), există și hărți independente care agregă anul construcției pe fiecare bloc din oraș – utile ca radiografie, dar care nu înlocuiesc o listă oficială actualizată anual.

La Iași există senzația că nu se întâmplă nimic, deși se alocă bani pentru că între listă și șantier stau ani. Anul trecut, municipalitatea a anunțat proiectul de renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) pentru două imobile – unul aflat pe strada I. C. Brătianu nr. 6 și altul pe strada Macazului nr. 5, cu o valoare de 6.445.132,36 lei.

Din păcate, „rabla imobiliară” din Iași are două viteze: una de comunicat și una de șantier. Cifrele de risc există și sunt suficient de mari, la fel și finanțările punctuale, dar birocrația face ca reparațiile să meargă tare greu.

Dan DIMA