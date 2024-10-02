„Rabla Local” i-a scăpat pe ieșeni de peste 500 de mașini poluante

* până la 30 septembrie 2024 au fost plătite sumele aferente pentru 517 ieșeni, acestea ridicându-se la aproximativ 312.000 de euro * beneficiarii au primit câte un voucher în valoare de 3.000 de lei * din această sumă, 600 de lei sunt suportați din bugetul local al administrației publice, iar diferența de 2.400 de lei este susținută prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

Sute de autoturisme vechi au dispărut de pe străzile Iașului, după ce ieșenii au depus în număr mare dosare pentru participarea în programul „Rabla Local”, care a avut ca scop reducerea numărului de mașini vechi și poluante din oraș, având în vedere că Iașul este considerat unul dintre cele mai poluate orașe din România. Conform informațiilor puse la dispoziție de municipalitate, 519 dosare depuse în acest program au fost aprobate, iar beneficiarii au primit câte un voucher în valoare de 3.000 de lei. Din această sumă, 600 de lei sunt suportați din bugetul local al administrației publice, iar diferența de 2.400 de lei este susținută prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Totodată, de menționat este faptul că până pe data de 30 septembrie 2024 au fost plătite sumele aferente pentru 517 ieșeni, acestea ridicându-se la aproximativ 312.000 de euro.

Această măsură va ajuta și la înoirea parcului auto al municipiului Iași, care este unui foarte învechit, susține primarul Mihai Chirica. „Putem spune că avem un parc auto foarte învechit, la polul opus față de populația Iașului, care este una foarte tânără. Statisticile ne arată că peste 75% din parcul auto al Iașului este compus din autoturisme care sunt mai vechi de 10 ani. Totodată, cifrele ne spun că peste 20% dintre mașinile pe care le vedem pe străzile orașului sunt mai vechi de 20 de ani. Astfel, mai avem o decadă și o mare parte din parcul auto va fi compus din mașini istorice. Statul trebuie să privească cu mare atenție acest aspect și să țină cont de impactul pe care parcul auto național îl are asupra calității vieții românilor”, a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

Cum poate fi schimbată această situație?

Pe lângă programele de tipul „Rabla Local”, municipalitatea mai caută și alte soluții pentru a îmbunătăți calitatea aerului în Iași. Municipalitatea ieșeană susține că una dintre soluții ar fi electrificarea. Totodată, încurajarea folosirii transportului în comun este un alt aspect important evidențiat de autoritățile locale. În ultimii ani, în capitala Moldovei au sosit mai multe tramvaie noi dar și autobuze electrice.

Totodată, Primăria Municipiului Iași urmează să mai facă alte achiziții importante, pentru a îmbunătăți parcul auto deținut de Compania de Transport Public. Cristian ANDREI