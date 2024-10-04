„Recitalul toamnei” la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu" din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația „Artwork Atelier” organizează sâmbătă, 12 octombrie 2024, începând cu ora 13.00, în Salonul de Muzică al Muzeului Memorial „Mihail Kogălniceanu", evenimentul „Recitalul toamnei”.

Susținut de elevii participanți la cursurile „Artwork Atelier”, coordonați de prof. Diana Roman, prof. Mirela Palamariu, prof. Simona Casiean, prof. Mihaela Blându și prof. Ramona Tumurug, recitalul de pian cuprinde lucrări din literatura muzicală clasică. „Ne face o deosebită plăcere să continuăm atelierele muzical - educative, prin intermediul cărora readucem în atenția publicului valențele culturale ale muzicii de salon din secolele XVIII – XIX, precum și patrimoniul valoros al Muzeului «Kogălniceanu»”, afirmă Andrei Apreotesei, manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

La acest eveniment, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu", situat în Iași, pe Strada „Mihail Kogălniceanu” nr. 11, poate fi vizitat de marți până sâmbătă, în intervalul orar 10.00 – 17.00.