„Romeo și Julieta” revine pe scena Operei Iași: două seri de balet cu Prokofiev

Tulburătoarea poveste de iubire imaginată de William Shakespeare și transpusă în balet de Serghei Prokofiev revine la Opera Națională Română din Iași în două seri consecutive, după interesul ridicat arătat de public la întâlnirile precedente cu celebra tragedie. Teatrul liric ieșean aduce astfel, la final de lună, un titlu care rămâne „magnet” de sală: Romeo și Julieta, în care muzica aprinde conflictul dintre clanuri, iar dansul comprimă, fără cuvinte, tot ce e imposibil de rostit.

Cele două reprezentații au loc duminică, 22 februarie, și luni, 23 februarie, ora 18:30, în Sala Mare. Baletul și orchestra sunt dirijate de Bogdan Chiroșcă, iar spectacolul este recomandat copiilor peste 7 ani.

Un detaliu care va conta pentru fanii Operei: distribuția se schimbă de la o seară la alta. Pe 22 februarie, Julieta este Viviana Olaru, iar Romeo – Ștefan Popa; pe 23 februarie, Julieta – Alexandra Grigore (debut), Romeo – Robert Petrea (debut), într-o distribuție care aduce și alte nume ale ansamblului în rolurile-cheie (Tybalt, Mercutio, Lorenzo).

Luna viitoare, Opera Iași intră într-un ritm intens, cu șapte spectacole programate: Don Quijote (3 martie), Les Indes galantes (6 și 7 martie), Concert la Palat (10 martie), Cenușăreasa (17 martie), apoi două seri cu Il trovatore (28 și 29 martie), toate de la 18:30. Maura ANGHEL