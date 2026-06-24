Pe 24 iunie, românii sărbătoresc Ziua Universală a Iei, eveniment care coincide cu sărbătoarea tradițională a Sânzienelor, cunoscută în unele regiuni ale țării și sub denumirea de Drăgaica. Tot în această zi este celebrată și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin.

Potrivit tradiției populare, în noaptea de Sânziene „se deschid cerurile”, iar zânele bune ale câmpurilor și pădurilor ies la dans, aducând fertilitate, noroc și belșug.

Ziua Universală a Iei a fost inițiată în anul 2013 de comunitatea online „La Blouse Roumaine”, sub deviza „Sânzienele îmbracă planeta în ie”, având ca scop promovarea la nivel internațional a uneia dintre cele mai reprezentative piese ale portului popular românesc.

Ia este cămașa tradițională românească de sărbătoare, confecționată din pânză albă și împodobită cu broderii realizate manual. De-a lungul timpului, aceasta a cunoscut numeroase forme și modele, fiecare regiune dezvoltând propriile tehnici și motive decorative.

Printre cele mai cunoscute tipuri se numără cămașa cu altiță, răspândită în Moldova, Bucovina, Muntenia și Oltenia, cămașa cu tăblie, specifică zonelor Hunedoarei și Aradului, cămașa cu lăncez din sudul și estul Transilvaniei, precum și cămașa cu platcă, întâlnită în Maramureș și Bihor. În Dobrogea, costumul tradițional include o cămașă cu căptuf, diferită de modelul clasic al iei.

Dincolo de valoarea estetică, ia reprezintă un important simbol identitar. Culorile, motivele și tehnicile de cusătură reflectă apartenența la o anumită comunitate, dar și statutul social al purtătoarei. Multe dintre motivele decorative au fost asociate, de-a lungul timpului, cu protecția împotriva răului, fertilitatea sau regenerarea.

La Iași, sărbătoarea va fi marcată prin Festivalul „RomânIA Autentică”, organizat în perioada 26-28 iunie. În zona Teatrului Național, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, va avea loc Târgul „RomânIA Autentică”, unde meșteri populari din întreaga țară vor expune și vor demonstra tehnici tradiționale de lucru.

Vizitatorii vor putea admira și achiziționa ii, cămăși tradiționale, catrințe, brâie, ștergare, podoabe populare, obiecte din lemn, țesături, articole din piele și blană, măști tradiționale și produse artizanale.

Punctul culminant al manifestărilor va avea loc sâmbătă, 27 iunie, între orele 17:00 și 21:00, în parcarea Stadionului „Emil Alexandrescu”, unde este programat spectacolul folcloric „RomânIA Autentică”. Pe scenă vor urca Beatrice Duca, Ștefan Deaconița, Ansamblul Folcloric „Floare de Bujor” și Viorica Macovei.

Festivalul este organizat de Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului” și Muzeul Etnografic al Moldovei. Carmen DEACONU