„Studenții” de la „U” Cluj intră azi în examen, în dealul Copoului!

* Poli Iași și „U” Cluj se întâlnesc, în această după-amiază, de la ora 16,45, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”, într-un meci din cadrul etapei a 11-a a SuperLigii la fotbal

Universitatea Cluj urcă dealul Copoului, în această după-amiază, decisă să mărească la 8 diferența de puncte față de principala sa urmăritoare, Oțelul Galați. În plus, conform calculelor antrenorului Ioan Ovidiu Sabău, „universitarii” ar bifa, în cazul unei victorii în capitala Moldovei, una din cele șapte partide care le sunt necesare pentru accederea în play-off-ul SuperLigii.

Și, dacă privim programul următoarelor etape, ardelenii au toate șansele să-și îndeplinească obiectivul. Ei au programate, după disputa de la Iași, 6 partide acasă din cele 10 rămase până la pauza de iarnă și n-ar fi exclus ca sărbătorile Crăciunului să-i găsească calificați, ba chiar, după cum arată echipa formată de Sabău, în luptă directă pentru măcar un loc de cupe europene.

Până atunci, însă, e cale lungă, iar drumul „studenților” clujeni trece, mai întâi, pe terenul „politehniștilor” ieșeni, aflați, cel puțin după adevărul faptelor, într-o revenire de formă, cu patru puncte din șase câștigate în ultimele două etape. Desigur, nu putem compara forța celor două formații, cel puțin din punct de vedere financiar, însă Iașul pare să fi dat, în sfârșit, peste un antrenor care se pliază destul de bine pe „exigențele” jucătorilor, ei înșiși treziți, peste noapte, din letargie.

Iar dacă tot am adus în discuție partea financiară, trebuie consemnat faptul că Poli a reușit să-și echilibreze oarecum contabilitatea, încasând o parte din banii care alcătuiesc bugetul pentru acest sezon. Așa se face că jucătorii au încasat unul din cele două salarii restante, plus bonusurile pentru punctele obținute în luna august (câte 200 de euro pentru fiecare punct), ceea ce, în perespectiva partidei cu liderul SuperLigii, reprezintă un important atu.

De cealaltă parte, universitarii nu se confruntă cu asemenea probleme și nici probleme de efectiv nu au, putând beneficia deja de noua achiziție, Răzvan Oaidă, jucător format în străinătate (Anglia și Italia), trecut pe la FC Botoșani, FCSB și Rapid, cu 186 de meciuri în prima ligă.

Acesta se adaugă unui lung șir de achiziții făcute vara aceasta de „U”, printre care se află Boboc, Blănuță, Codrea, Ovidiu Popescu, Vadim Rață, Iulian Cristea, Lasure sau Miranyan.

„U” Cluj a reușit în acest sezon să obțină puncte pe terenul celor de la FCSB (1-1), UTA (0-0), CFR Cluj (victorie cu 3-2), Petrolul (0-0), Gloria Buzău (victorie, 2-0) și Rapid (victorie 2-0), înregistrând alte trei victorii și o remiză pe teren propriu. A adunat, în total, 22 de puncte, situându-se pe primul loc în clasamentul invincibilății formațiilor europene, în actualul sezon!

Totuși, clujenii nu sunt de neînvins, nu alcătuiesc o formație de posesie covârșitoare (51,6% media celor 10 partide), nu se situează între primele trei formațiilor din campionat care atacă cel mai mult poarta adversă, chiar dacă ocaziile de gol abundă (o medie de 10 pe meci), cu 3,7 șuturi pe poartă în fiecare partidă, În plus, ardelenii au obținut nu mai puțin de 5 penaltiuri în actualul sezon, toate transformate de Nistor - semn că știu foarte bine ce au de făcut în careul advers! - și nici nu au fost sancționați cu vreo lovitură de la 11 metri!

Una peste alta, duelul dintre Poli Iași și „U” Cluj, care se va desfășura în această după-amiază, de la ora 16,45, va fi unel extrem de interesant și, chiar de ardelenii pornesc cu prima șansă, n-ar mira foarte tare dacă ieșenii vor ieși neînvinși de pe gazon, chiar victorioși! Iar cu o victorie, Poli ar putea (re)începe să viseze...

Partiva va fi arbitrată, la centru, de Andrei Antonie, ajutat de asistenții Vasile Marinescu și Valentin Avram, toți trei din București. În camera VAR se vor afla Ionuț Coza (Ilfov) și Claudiu Marcu (Constanța). Daniel LEONTE