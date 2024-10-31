„Târg de oportunităţi de carieră în domeniul farmaceutic”, în acest weekend, la Palas

Iași, 31 octombrie 2024

Cei care sunt interesați de o carieră în industria farmaceutică și doresc să facă un pas important în dezvoltarea profesională sunt așteptați sâmbătă, 2 noiembrie 2024, în Palas, la un târg de profil. Companii de top din industria locală sunt prezente cu oferte de angajare, iar tu ai ocazia să interacționezi cu reprezentanții acestora și să afli mai multe despre domeniul farmaceutic.

O gamă extinsă de oportunităţi de carieră, atât pentru cei cărora le place să interacţioneze cu pacienţii sau cu medicii, dar şi pentru cei pasionaţi de ştiinţă şi cercetare le sunt oferite celor interesați odată cu „Târgul de oportunităţi de carieră în domeniul farmaceutic”, desfășurat sâmbătă, în Atriumul Palas, în intervalul orar 10.00-19.00.

Evenimentul îşi propune să realizeze un cadru în care interacţiunea dintre studenții farmaciști și mediul antreprenorial să consolideze colaborarea între cei implicaţi în domeniul farmaceutic, să contribuie la dezvoltarea profesională a farmaciştilor, precum şi la crearea unor parteneriate de succes între potenţialii angajaţi si angajatori. Participanții vor beneficia de experiența celor care reprezintă companii de top din domeniul farmaceutic, vor afla mai multe despre oportunitățile de angajare disponibile și vor avea posibilitatea să cunoască profesioniști și viitori colegi.

Târgul este organizat de Colegiul Farmaciştilor Iaşi și Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi, în parteneriat cu firmele prezente în cadrul evenimentului.