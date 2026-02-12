* de Ziua Îndrăgostiților, Iașul își mută romantismul pe șine * tramvaiul Cafenea-Turistic se transformă, pentru o zi, în „Tramvaiul Iubirii” * ieșenii sunt așteptați la o plimbare urbană cu povești de dragoste, ghidaj live, cafea și un „Cufăr al Iubirii” pentru scrisori scrise chiar în mers

Într-un oraș în care întâlnirile au fost mereu legate de trasee (pe bulevard, în parc, pe alei), ideea e simplă și puternică: urci într-un tramvai-cafenea, îți iei cafeaua, asculți povești de iubire ale Iașului spuse live de ghizi și primești, la final, un timp „oficial” pentru scris. Nu pe telefon, nu pe fugă – ci o scrisoare, către cineva drag, către tine sau către oraș.

Evenimentul are loc sâmbătă, 14 februarie 2026, cu plecare din Rond Târgu Cucu spre Copou și retur, în trei curse. Primele două sunt gândite ca experiență completă: 30 de minute staționare înainte de plecare (pentru servire la bar), apoi o oră de deplasare cu tur ghidat live, fără opriri în stații. Programul anunțat: 10:30–12:00 (staționare și tur), 12:00–13:30 (staționare și tur), iar a treia cursă, 13:30–14:30, e o variantă mai „clasică”: fără ghidaj live și cu oprire în toate stațiile.

Accesul la primele două curse se face pe baza unui Abonament Turistic de 30 lei, care include tur ghidat live, o cafea și acces nelimitat timp de 3 zile la transportul public din Iași (prin card nominal primit la îmbarcare). Pentru cursa 13:30–14:30 se cumpără de la vatman un bilet de 10 lei, cu cafea inclusă. Înscrierea pentru tururile ghidate se face prin formular, iar plata abonamentului este în avans, conform organizatorilor.

Miza reală a acestui tip de eveniment nu e doar „Valentine’s Day în tramvai”, ci felul în care Iașul testează formule de turism urban care pun transportul public în rol de scenă culturală – un drum început odată cu transformarea unui vagon într-un tramvai-cafenea/turistic, proiect prezentat în ultimii ani ca atracție pentru localnici și vizitatori.

Iar partea cea mai bună e detaliul care schimbă tonul: scrisorile. Unele pleacă acasă. Altele rămân în „Cufărul Iubirii” – o arhivă simbolică pentru gânduri care, într-un oraș grăbit, nu prea mai au loc să fie scrise.

Inițiativa e găzduită de Compania de Transport Public Iași, Iași.Travel și Tramclub Iași.

Maura ANGHEL