„Tranziție” în teatru și pe scenă, la FITPTI

După PROLOGUL în V acte (vernisarea expoziției de fotografie unicat în România Silviu Purcărete - 50 de ani de teatru, Palatul Braunstein – Galeria Cupola, reunind peste 100 de fotografii care antologhează în pixeli o parte din cele 124 de spectacole de teatru și operă ale regizorului, intermediate artistic de artiști fotografi din întreaga lume; premiera Casa copiilor imaginari, o producție Teatrul Luceafărul Iași; lecturi performative cu fragmente din scrieri actuale pentru publicul tînăr în cadrul proiectului BasmAventura), joi debutează a XVII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași. Curatorul Oltița Cîntec a conceput programul în jurul temei „tranziție”, la 35 de ani de la răsturnarea istorică din 1989. „Privim în urmă, la cele trei decenii și jumătate trecute, constatăm prezentul și încercăm să prefigurăm viitorul investind emoțional în spectatorii deschiși, curioși să ni se alăture și la prezenta ediție. Propunerea mea conceptuală eșantionează prin mijloacele esteticului schimbările survenite, tempourile în care s-au produs, cadrele care le-au favorizat ori încetinit”, afirmă teatrologul.

Ediția curentă (3-10 octombrie, Prolog - 26 septembrie, 29 septembrie, 30 septembrie, 1, 2 și 3 octombrie) reunește în 14 zile aproximativ 300 de artiști din 10 țări (Argentina, Austria, Elveția, Franța, Germania, Italia, Madeira, Polonia, Republica Moldova, România) care vor evolua în peste 25 de locuri din oraș, peste 210 ore de artă vie, tema fiind, la 35 de ani de punctul istoric 1989, „Tranziție”. Agenda festivalieră reunește spectacole indoor și outdoor, teatru dramatic, teatru ambulant, teatru musical, instalații, performance-uri, proiecții de film, teatru VR, teatru studențesc, expoziții, lansări de carte, ateliere, dezbateri, un spectru larg de evenimente pentru toate categoriile de publicuri produse de instituții de stat (Teatrul Național Tg. Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara, Teatrul de Comedie București, Teatrul „Nottara” București, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sf. Gheorghe, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj Napoca etc.), companii independente (Cultură‵n șură, VAR Cultural, Teatru BIS Sibiu, AUĂLEU Teatru Timișoara, Teatrul Apropo București, Teatrul pe Roți Arad, Centrul de Teatru Educațional Replika București etc.) și freelanceri, adică de toți agenții culturali care animă industria noastră teatrală.

Festivalul este deschis joi, 3 octombrie, ora 19, la sala mare a Teatrului Luceafărul cu spectacolul lui Radu Afrim Ierbar, realizat pe un scenariu dramatic de Simona Popescu și Radu Afrim după Cartea plantelor și animalelor de Simona Popescu, premiat de UNITER pentru Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută, 2023. Foarte multe dintre spectacole sunt deja sold-out, celelalte, la statusul „ultimele bilete”.

FITPTI 2024 este un eveniment incluziv, oferind evenimente și publicului atipic prin accesibilizare în limbaj mimico-gestual, de pildă. Adresabilitatea lui este vastă, generoasă, vizează, dincolo de vârstă, spectatorul entuziast să participe la un eveniment de amploare, o sărbătoare a întregii comunități, pe care o reunește prin dragostea comună pentru arta spectacolului teatral.

Maura ANGHEL