„Turandot”, povestea unui titlu legendar și triumful său pe scena Operei din Iași

Opera Națională Română din Iași oferă publicului posibilitatea de a urmări, pe 18 și 19 septembrie, una dintre cele mai cunoscute creații ale compozitorului Giacomo Puccini – „Turandot”. Purtând amprenta regizorală a lui Rareș Zaharia, cu o scenografie creată de Alessandra Boffelli Serbolisca, opera în trei acte a fost prezentată în premieră în istoria teatrului liric ieșean în acest an, pe 29 iunie, evenimentul având un succes imens. Ecouri puternice a avut și spectacolul de pe 30 iunie, când s-a închis stagiunea. Reprezentațiile de miercuri și joi, care vor avea distribuții diferite, vor fi coordonate de la pupitrul dirijoral de maestrul David Crescenzi. Vor interpreta soliști invitați, alături de soliști ai teatrului liric ieșean, Corul, Corul de Copii, Baletul și Orchestra Operei Iași. Această producție reprezintă nu doar un moment cultural major în viața Iașului, ci și o demonstrație a faptului că operele clasice au puterea de a fascina publicul modern prin profunzimea lor emoțională și prin spectaculozitatea artistică.

O creație finalizată târziu

Opera „Turandot”, una dintre cele mai remarcabile creații ale compozitorului italian Giacomo Puccini, reprezintă o capodoperă lirică ce îmbină o poveste captivantă, o muzică dramatică și un simbolism complex. Inspirată dintr-o veche poveste persană, opera a fost compusă pe un libret de Giuseppe Adami și Renato Simoni, bazat pe piesa omonimă a dramaturgului italian Carlo Gozzi. Deși povestea lui Turandot are origini străvechi, fiind transmisă prin diverse culturi, versiunea lui Puccini a reușit să-i ofere o notă de dramatism și emoție, devenind una dintre cele mai iubite opere din repertoriul liric internațional.

Puccini a început să lucreze la „Turandot” în 1920, dar, din păcate, nu a reușit să o finalizeze înainte de moartea sa, în 1924. Ultimele scene ale operei, în care se desfășoară rezolvarea dramatică a poveștii, au fost completate de Franco Alfano, un alt compozitor italian de renume, pe baza notițelor lăsate de Puccini. Opera a fost prezentată în premieră postum pe 25 aprilie 1926 la Teatro alla Scala din Milano, sub bagheta legendarului Arturo Toscanini. În mod emoționant, la premiera absolută, Toscanini a oprit orchestra chiar înainte de scena finală, spunând: „Aici s-a oprit maestrul”, refuzând să dirijeze partea compusă de Alfano.

Evoluția pe marile scene

De la debutul său, „Turandot” a captivat audiențele din întreaga lume datorită combinației de intensitate dramatică și complexitate muzicală. Aria „Nessun dorma”, interpretată de prințul Calaf, este una dintre cele mai cunoscute și iubite momente muzicale din întreaga operă. A devenit celebră pe plan mondial, mai ales prin interpretările iconice ale unor tenori legendari precum Luciano Pavarotti, Plácido Domingo și José Carreras.

Opera a fost montată pe cele mai mari scene ale lumii, de la Metropolitan Opera din New York la Royal Opera House din Londra și la Wiener Staatsoper din Viena. De-a lungul timpului, producțiile au impresionat prin scenografiile lor grandioase și prin distribuțiile strălucitoare. În mod special, Met Opera a creat câteva dintre cele mai memorabile producții, precum cea din 1987, regizată de Franco Zeffirelli, care a adus un plus de spectaculozitate și a rămas una dintre cele mai apreciate montări din istoria instituției.

Maura ANGHEL