„Vibrații artistice în versul eminescian”, spectacol-concurs la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași anunță organizarea primei ediții a spectacolului-concurs „Vibrații artistice în versul eminescian”, ce va avea loc în data de 15 ianuarie 2025. Evenimentul este dedicat celebrării operei și spiritului lui Mihai Eminescu, poetul național al României, și se va desfășura sub semnul artei și al emoției, prin intermediul a patru secțiuni distincte: Canto, Muzică de cameră, Arte vizuale și Teatru.

O viziune pe termen lung

Aflat la prima sa ediție, concursul are ca obiectiv principal stimularea interesului tinerilor pentru universul literar al lui Mihai Eminescu, oferindu-le o platformă prin care să-și exprime creativitatea și sensibilitatea artistică. Organizatorii își propun să creeze o legătură profundă între generațiile actuale și valorile culturale fundamentale ale literaturii române, prin mijloace artistice care îmbină muzica, arta plastică și interpretarea teatrală.

„Vibrații artistice în versul eminescian” își dorește să fie mai mult decât un simplu concurs – este o invitație la introspecție și o călătorie în lumea poeziei, muzicii și imaginației. Participanții vor avea ocazia să se conecteze cu esența lirică a creației eminesciene și să o transpună în forme de expresie artistică adaptate sensibilității lor.

Concursul este deschis atât elevilor din învățământul vocațional, cât și celor din școlile de masă, transformându-se într-un spațiu prielnic descoperirii și valorizării talentelor artistice. Evenimentul nu doar că încurajează performanța, ci și oferă participanților oportunitatea de a se implica activ în promovarea patrimoniului cultural național, aducându-l mai aproape de contemporaneitate.

În cadrul celor patru secțiuni, concurenții vor avea ocazia să interpreteze lieduri sau arii inspirate din lirica eminesciană, să creeze lucrări vizuale care surprind spiritul poeziei sale sau să aducă la viață fragmente teatrale încărcate de emoție și profunzime. Fiecare interpretare va fi o contribuție unică la celebrarea artei și a poeziei lui Eminescu.

Evenimentul reprezintă un omagiu adus celui mai important poet român, dar și o modalitate de a îmbogăți perspectivele artistice ale tinerilor. „Ne dorim să inspirăm elevii să vadă dincolo de cuvinte, să simtă vibrația artei în fiecare vers eminescian și să își descopere propriul potențial creator”, a declarat prof. Diana Neacșu, director adjunct al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”.

Un eveniment de neratat

În data de 15 ianuarie 2025, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, sălile Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” vor răsuna de acorduri muzicale, interpretări vibrante și emoții puternice, aduse de tineri pasionați și dedicați artei. Spectacolul-concurs „Vibrații artistice în versul eminescian” se anunță a fi o celebrare inedită a geniului poetic și a frumuseții artistice.

Elevii, profesorii, părinții și iubitorii de cultură sunt invitați să participe la această experiență artistică unică, ce promite să inspire și să reînvie frumusețea eternă a versurilor eminesciene.

Maura ANGHEL