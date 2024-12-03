„Zi de bucurie”, al zecelea proiect al lui Radu Afrim pe scena Naționalului ieșean

În microstagiunea aniversară „Zilele Teatrului Național Iași”, va avea loc lansarea celui mai nou proiect semnat de Radu Afrim, „Zi de bucurie” de Arne Lygre. Evenimentul este programat pe 4 decembrie, de la ora 20:00, la Teatru³. Din echipa artistică a celei de-a zecea producții în regia lui Radu Afrim, pe scena ieșeană de teatru, fac parte Anna Kupás (scenografie), Alice Veliche (coregrafie), alături de actori și colaboratori ai Naționalului din Iași: Pușa Darie, Mălina Lazăr, Răzvan Conțu, Tatiana Ionesi, Cosmin Maxim, Ionuț Cornilă, Ada Lupu, Livia Iorga, Dumitru Georgescu, Luca Gumeni, Andrei Sava, Miruna Sticea, Dumitru Năstrușnicu, Haruna Condurache, Oana Sandu, Daniel Busuioc, Emilian Ilie.

Asistent de regie este Luiza Martoncă.

Despre cel mai nou proiect al său la Iași, regizorul Radu Afrim mărturisește: „Zi de bucurie este despre tandrețe, despre regretul că, într-o zi, ea va rămâne a nimănui, gonind speriată și orfană pe străzi, fără un act de identitate, fără mod de întrebuințare. Inutilă”.

„Zi de bucurie” nu este primul text scris de dramaturgul norvegian, pe care Radu Afrim îl pune în scenă. Tot în acest an, a avut loc premiera „Trilogia memoriei” de Arne Lygre, pe care regizorul a montat-o pe scena Naționalului din Craiova.

Arne Lygre, dramaturg și romancier norvegian contemporan, a finalizat Jours de joie (titlu original) în timpul pandemiei. Piesa explorează, în manieră introspectivă, teme profunde legate de identitate, relații și existență, fiind „un recitativ colectiv, o variațiune pe tema bucuriei”, așa cum mărturisește, într-un interviu, Lygre. „Când încep să scriu o piesă, las imaginația să curgă, fără a avea o idee clară despre ce se va întâmpla cu personajele mele. Nu scriu despre evenimentele din propria mea viață. Creez ficțiuni și lucrez cu grijă asupra limbajului, într-un mod intuitiv, așteptând să apară ceva important. Ceea ce este fascinant când scrii pentru teatru este modul în care materialul se transformă. La început, este un text literar. Apoi, un regizor preia textul, creând o nouă operă artistică. Piesele pe care le-am scris sunt mai vii decât proza. Peste romanele și colecția mea de povestiri începe să se aștearnă praful. În teatru există mult mai mult joc. Un sentiment devine un gând, care ia forma unui cuvânt rostit. Cuvintele au putere”, spune Arne Lygre.

Următoarele reprezentații sunt programate pe 8 și 12 decembrie. Toate spectacolele sunt sold out.

Maura ANGHEL