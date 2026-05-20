„Zilele Mediului la Iași”. Trei săptămâni de activități educative, culturale și interactive

* programul include ateliere tematice, concursuri, workshop-uri, demonstrații practice, activități de birdwatching, expoziții, spectacole pentru copii și conferințe internaționale * evenimentele se vor desfășura atât în municipiul Iași, cât și în zone naturale protejate din județ

Direcția Județeană de Mediu Iași, alături de numeroși parteneri instituționali și educaționali, organizează în perioada 22 mai – 15 iunie 2026 cea de-a XVI-a ediție a programului „Zilele Mediului la Iași”, dedicat marcării a două dintre cele mai importante evenimente din calendarul ecologic internațional: 22 Mai – Ziua Internațională a Biodiversității și 5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului.

Timp de aproape trei săptămâni, ieșenii sunt invitați să participe la zeci de activități educative, culturale și interactive menite să promoveze protecția mediului, conservarea biodiversității și implicarea comunității în construirea unui viitor sustenabil.

Programul include ateliere tematice, concursuri, workshop-uri, demonstrații practice, activități de birdwatching, expoziții, spectacole pentru copii și conferințe internaționale. Evenimentele se vor desfășura atât în municipiul Iași, cât și în zone naturale protejate din județ.

Printre cele mai importante activități anunțate se numără inaugurarea Colțului de Interpretare a Naturii din traseul tematic „Bârnova-Trail”, birdwatching-ul organizat în situl Ramsar Zonele Umede Jijia – Iași, demonstrațiile privind monitorizarea calității aerului, atelierele dedicate arborilor seculari ai Iașului și campaniile de informare pentru public desfășurate în centrul orașului.

Copiii și tinerii vor avea parte de numeroase activități interactive, precum spectacolul ecologic „Agentul ECOTRON – Misiune pe Terra”, ateliere creative de reciclare și educație ecologică, expoziții de pictură și concursuri dedicate protecției mediului.

În cadrul ediției din acest an va avea loc și Conferința Internațională „Present Environment and Sustainable Development”, organizată de Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, eveniment care reunește specialiști și cercetători preocupați de dezvoltarea sustenabilă și schimbările climatice.

Directorul Direcției Județene de Mediu Iași, Galea Temneanu, subliniază că scopul programului este mobilizarea comunității locale pentru protejarea mediului și conștientizarea efectelor schimbărilor climatice:

„Prin evenimentele pe care le organizăm, ne dorim să sensibilizăm și să mobilizăm cât mai mulți ieșeni în a acționa pentru protejarea mediului și conservarea biodiversității. Trebuie să privim cu îngrijorare semnalele tot mai frecvente trimise de planetă: incendii, inundații de proporții, furtuni violente, secete severe, și să acționăm cu responsabilitate pentru diminuarea lor.”

Tema din acest an a Zilei Internaționale a Biodiversității, stabilită de Secretariatul Convenției privind Diversitatea Biologică, este „Acționează local pentru impact global!”, accentuând ideea că acțiunile comunităților locale pot contribui semnificativ la atingerea obiectivelor globale de sustenabilitate.

Totodată, campania dedicată Zilei Mondiale a Mediului 2026 atrage atenția asupra efectelor schimbărilor climatice și asupra necesității unor măsuri urgente pentru reducerea impactului asupra planetei. Organizatorii transmit că fiecare gest contează și că un viitor sustenabil depinde de alegerile făcute astăzi.

Carmen DEACONU