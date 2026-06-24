A8 vine către Iași: CNIR a aprobat proiectul lotului 1D Joseni-Ditrău

Autostrada Unirii A8 face un nou pas important către realizare, iar veștile sunt excelente pentru Moldova și pentru județul Iași. Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat proiectul lotului 1D Joseni–Ditrău, unul dintre tronsoanele-cheie ale viitoarei autostrăzi care va lega Transilvania de Moldova.

Decizia deschide drumul către emiterea Autorizației de Construire, documentația urmând să fie transmisă Ministerului Transporturilor înainte de termenul prevăzut în contract. Dacă și Proiectul Tehnic de Execuție va fi aprobat conform calendarului, constructorii ar putea primi ordinul de începere a lucrărilor chiar în această vară.

Lotul Joseni - Ditrău, cu o lungime de 14,4 kilometri, este primul tronson al Autostrăzii Unirii care se construiește în județul Harghita. Pe traseu vor fi realizate 18 poduri și pasaje, trei ecoducte pentru traversarea în siguranță a faunei sălbatice, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău.

Pentru Moldova, fiecare etapă depășită în construcția A8 este privită ca o victorie istorică. După zeci de ani de promisiuni și amânări, proiectul care trebuie să unească regiunile istorice ale României începe să prindă contur pe teren. Contractul pentru lotul Joseni - Ditrău prevede 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție, iar proiectarea a început deja în ianuarie 2026.

Cu fiecare aviz obținut și fiecare lot care intră în faza de execuție, Autostrada Unirii se apropie de momentul în care va deveni cea mai importantă legătură rutieră dintre Moldova și Transilvania, un proiect considerat vital pentru dezvoltarea economică a întregii regiuni.

Construcția lotului 1D Joseni – Ditrău (14,4 km) din Autostrada Unirii (A8) costă aproximativ 162 milioane de euro. Contractul a fost atribuit Asocierii Danlin XXL (lider) - Groma Hold LTD - Intertranscom Impex SRL, valoarea lucrărilor fiind de circa 820 milioane lei. Daniel BACIU