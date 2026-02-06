Chirurgia pentru hernia de disc a intrat într-o etapă în care „operația mare” nu mai e regula, iar recuperarea poate fi mai rapidă pentru mulți pacienți. Tehnicile minim-invazive și endoscopice promit incizii mici și durere postoperatorie mai redusă, dar nu sunt potrivite pentru oricine. Iar întrebările corecte, puse la timp, fac uneori diferența dintre un rezultat bun și o intervenție făcută prea repede.

Hernia de disc e una dintre acele probleme care te pot scoate din viața normală dintr-o singură mișcare greșită: durere care „trage” pe picior sau pe braț, amorțeală, furnicături, uneori slăbiciune. În mintea multora, verdictul vine la pachet cu panică și cu un cuvânt greu: operație. Doar că, în ultimii ani, în jurul acestui cuvânt s-au schimbat două lucruri importante: cum se operează și când merită, cu adevărat, să te operezi.

Operația nu e „prima ușă” pentru toată lumea

În foarte multe cazuri, hernia de disc se tratează inițial conservator: antiinflamatoare, kinetoterapie ghidată, schimbări de rutină, infiltrații în anumite situații. Chirurgia intră în joc de obicei când durerea persistă, când calitatea vieții e sever afectată sau când apar semne neurologice serioase.

Ce e esențial de reținut: imagistica (RMN-ul) nu e totul. Poți avea o hernie „mare” pe film și simptome suportabile — sau invers. Decizia bună se ia din potrivirea simptomelor cu examenul clinic și cu imagistica, nu dintr-o poză privită în grabă.

Ce înseamnă „abordări noi”: aceeași țintă, mai puțină agresiune

Ținta operației rămâne simplă: să elibereze nervul comprimat. Diferența majoră e traseul până la nerv/disc.

1) Endoscopia spinală (operația prin incizii foarte mici)

Endoscopia folosește o cameră și instrumente fine, printr-un „tunel” îngust. Pentru pacienți selectați corect, avantajele cele mai invocate sunt durere postoperatorie mai mică, mobilizare mai rapidă și, uneori, externare mai rapidă. Dar are limitări: nu toate tipurile de hernii se pretează, iar experiența echipei contează enorm.

2) Microdiscectomia minim-invazivă (standardul modern în multe centre)

Microdiscectomia rămâne una dintre cele mai folosite intervenții pentru hernia lombară cu sciatică. În varianta minim-invazivă, mușchii sunt „împinși” și protejați mai mult decât tăiați, ceea ce se poate traduce în recuperare mai prietenoasă și mai puțină inflamație locală.

3) Protocoalele de recuperare rapidă (ERAS) — schimbarea invizibilă, dar importantă

Nu doar bisturiul contează, ci și „rețeta” din jurul operației: pregătire, anestezie, control al durerii, mobilizare timpurie. În centrele care folosesc protocoale moderne, pacientul e ajutat să se ridice și să se miște mai repede, iar spitalizarea poate fi scurtată în siguranță, în funcție de caz.

Ce beneficii sunt reale

Beneficii probabile, când indicația e corectă:

incizie mai mică și traumă tisulară redusă;

durere postoperatorie mai mică (mai ales pe termen scurt);

mobilizare mai rapidă și, uneori, întoarcere mai rapidă la activități;

spitalizare mai scurtă în anumite cazuri.

Ce trebuie spus direct: „minim-invaziv” nu înseamnă „fără riscuri” și nici „garanție”. Riscurile rămân: recidivă, infecție, sângerare, leziuni nervoase (rare, dar posibile), durere persistentă din alte cauze. Diferența e că unele tehnici pot reduce o parte din impactul operației, nu pot șterge toate variabilele.

Întrebările pe care merită să le pui înainte de orice operație

Dacă ar fi o listă scurtă care te apără de graba inutilă, ar arăta cam așa:

Care e indicația exactă? Durere refractară? Deficit neurologic? Compresie clară pe nerv? Ce tip de hernie am (nivel, localizare, migrare)? Și cum se potrivește cu simptomele mele? Ce alternative am înainte de operație și cât timp e rezonabil să le încerc? Ce tehnică recomandați pentru cazul meu și de ce (endoscopic, microdiscectomie, altceva)? Care sunt riscurile cele mai probabile pentru mine (nu „în general”)? Recidiva: cât de des se întâmplă în practica dvs. și cum o prevenim? Planul de recuperare: când mă ridic, când conduc, când revin la muncă? Ce semne sunt alarmante după operație și ce fac dacă apar?

Noile abordări chirurgicale au schimbat peisajul: pentru mulți pacienți, operația înseamnă azi mai puțină agresiune și o recuperare mai rapidă. Dar cheia rămâne aceeași: să nu tratezi RMN-ul, ci pacientul, și să alegi tehnica potrivită pentru cazul potrivit, în momentul potrivit. Tania DAMIAN