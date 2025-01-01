Accident cu șapte persoane pe o șosea din Neamț, după ce două mașini s-au ciocnit violent. Un copilaș de 7 ani, printre victime

Şapte persoane au fost implicate într-un accident rutier, în prima zi a anului 2025, după ce maşinile în care se aflau au intrat în coliziune în localitatea Bodeşti, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

La faţa locului au intervenit echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi ISU Neamţ.

Un copil de 7 ani, printre victime

"La sosirea pompierilor, toate persoanele erau ieşite din autoturisme. Un copil în vârstă de 7 ani a fost asistat de echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă la locul evenimentului deoarece a suferit un atac de panică", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, căpitanul Irina Popa.

Pompierii au acţionat pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi pentru curăţarea carosabilului de elementele rezultate în urma evenimentului rutier. Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele şi împrejurările în care s-a produs accidentul.