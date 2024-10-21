Accident cumplit pe Centura Bacăului. O femeie a ars de vie după ce s-a răsturnat cu mașina

O femeie în jurul vârstei de 50 de ani a ars de vie în propria mașină după ce s-a răsturnat de pe breteaua care leagă Autostrada A7 de DN 2f.

„La data de 21 octombrie a.c., o femeie de aproximativ 50 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe Autostrada A7 din municipiul Bacău, la ieșirea spre DN 2F, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului autoturismul a luat foc, iar șoferița a fost găsită în interior, decedată. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.”, transmite IPJ Bacău.

Echipajele SMURD și pompierii au sosit imediat la fața locului, unde au reușit să stingă incendiul provocat și să acorde ajutor victimelor.