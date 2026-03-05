Accident între doi bicicliști suceveni. Unul și-a rupt piciorul și s-a ales și cu dosar penal!

* în plus, ghinionistul biciclist a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.145 lei pentru încălcarea normelor privind circulația bicicletelor pe drumurile publice

O plimbare banală cu bicicleta s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un bărbat din județul Suceava. În doar câteva minute, acesta a ajuns la spital cu piciorul rupt, amendat de polițiști și, peste toate, cu dosar penal deschis pe numele său, după un incident petrecut pe un drum din comuna Vicovu de Jos.

Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 3 martie, în jurul orei 11.20, pe drumul județean DH 2H. Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Poliția Română, doi prieteni pedalau liniștiți pe biciclete, bucurându-se de o plimbare aparent lipsită de griji. Numai că, într-o clipă de neatenție, echilibrul a fost pierdut, iar cei doi s-au prăbușit pe carosabil.

Căzătura a fost violentă. Unul dintre bicicliști a rămas întins pe asfalt, acuzând dureri puternice la picior. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, dar și un echipaj al SMURD. Rănitul a fost preluat de paramedici și transportat de urgență la Spitalul Municipal Rădăuți.

Medicii au confirmat rapid temerile: bărbatul suferise o fractură de tibie la piciorul stâng. Însă surprizele nu s-au oprit aici. În timpul verificărilor făcute de polițiști, biciclistul rănit a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Chiar dacă valoarea nu este una uriașă, legea nu iartă. Biciclistul a fost sancționat contravențional conf. OUG 195/2002R cu amendă în cuantum de 2.145 lei pentru încălcarea normelor privind circulația bicicletelor pe drumurile publice.

În același timp, polițiștii au deschis și un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă”, procedură standard în astfel de situații atunci când o persoană suferă leziuni în urma unui incident rutier.

Celălalt biciclist a scăpat ca prin minune. Testat și el cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost zero, iar în urma căzăturii nu a suferit nicio leziune. Ecaterina VICOL