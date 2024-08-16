Accident la Țesătura. Un camion a luat foc

Un camion înmatriculat în Republica Moldova a luat foc în urma coliziunii cu o mașină, în intersecția Țesătura-Calea Chișinăului din municipiul Iași.

"Astăzi, 16 august, în jurul orei 7,50, Dispeceratul Integrat ISU SMURD Iaşi a fost înştiinţat prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112 despre producerea unui accident rutier în municipiul Iaşi, bulevardul Ţuţora, între un autocamion şi două autoturisme. De urgenţă au fost direcţionate două autospeciale de intervenţie şi stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă de prim ajutor calificat din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi. La sosirea forţelor de intervenţie la locul solicitării de pe strada Primăverii, cabina unui autocamion se afla în flăcări. Accidentul s-a produs între un TIR, o autoutilitară şi un autoturism", a declarat Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt al ISU Iaşi.

Două victime, conducătorii autoutilitarei şi cel al autoturismului, au fost asistate medical la faţa locului de echipajul de prim ajutor calificat, dar au refuzat transportul la spital.

În accident a fost implicată și o camionetă.

Circulația tramvaielor este blocată, iar traficul greu este redirecționat.