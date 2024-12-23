Accident mortal la Bacău. Un bărbat și-a pierdut viața la Dumbrava

Un bărbat a murit după ce maşina în care se afla ca pasager a intrat, duminică, într-un parapet, pe drumul naţional DN 2 (E85), în localitatea Dumbrava, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

‘O femeie de 56 ani, din comuna Hemeiuş, în timp ce conducea un autoturism în interiorul localităţii Dumbrava, pe sensul de mers Roman – Bacău, din motive care vor fi stabilite pe bază de anchetă, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a virat spre dreapta şi a intrat cu partea din faţă a autoturismului într-un parapet betonat al unui podeţ de acces. În urma producerii accidentului, un bărbat de 59 ani, din municipiul Bacău, pasager în autoturism, ocupant al locului din dreapta faţă, a decedat, iar conducătoarea autoturismului a suferit leziuni corporale şi a fost transportată la spital’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Creţu.

Femeia nu a putut fi testată cu aparatul etilometru, dar i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.