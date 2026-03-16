Accident pe strada Aeroportului din Iași: trei persoane rănite

Momente tensionate luni, 16 martie 2026, pe strada Aeroportului din municipiul Iași, unde două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier care a pus pe jar echipajele de intervenție.

La fața locului au intervenit de urgență forțe și mijloace din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași, care au mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA).

La sosirea salvatorilor, aceștia au identificat trei persoane rănite, toate conștiente și neîncarcerate, dar care necesitau evaluare medicală și îngrijiri de urgență.

Pompierii, medicii, asistenții și paramedicii au intervenit rapid, stabilizând victimele înainte de transportul la spital.

Potrivit informațiilor furnizate de salvatori, o femeie de 51 de ani, conștientă, cu traumatism toracic, a fost preluată de echipajul EPA și transportată la spital, un bărbat de 42 de ani, conștient, cu multiple contuzii, a fost transportat la spital de echipajul TIM, un alt bărbat, de 36 de ani, conștient și policontuzionat, a fost de asemenea preluat de echipajul TIM și transportat pentru investigații medicale.

Operațiunea de intervenție s-a desfășurat fără probleme, iar cooperarea dintre echipajele de pompieri și personalul medical a permis acordarea rapidă a îngrijirilor necesare victimelor.

Autoritățile au asigurat zona pentru a preveni alte incidente și pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintesc șoferilor importanța conducerii preventive și a respectării regulilor de circulație.

Salvatorii subliniază că atenția la volan și adaptarea vitezei la condițiile de trafic pot preveni numeroase accidente care pun în pericol viața și sănătatea participanților la trafic.