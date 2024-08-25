„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Accident spectaculos în judeţul Suceava: un autoturism s-a răsturnat şi a luat foc

Un autoturism s-a răsturnat şi a luat foc, în urma impactului cu un alt autovehicul, pe un drum din judeţul Suceava. În urma accidentului, niciuna dintre cele patru persoane implicate nu a fost rănită.

Accidentul rutier a avut loc sâmbătă după amiază, pe raza localităţii Păltinoasa, în eveniment fiind implicate două autoturisme.

In urma coliziunii, una dintre maşini s-a răsturnat în afara părţii carosabile şi a luat foc.

„Din fericire, cele patru persoane implicate în evenimentul rutier nu au fost rănite şi nu necesită îngrijiri medicale”, transmite ISU Suceava..

Pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului care a cuprins întregul autovehicul.

La faţa locului au acţionat pompierii militari, cu două autospeciale de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, şi un echipaj de prim-ajutor, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava.

