Accident spectaculos în judeţul Suceava: un autoturism s-a răsturnat şi a luat foc
Un autoturism s-a răsturnat şi a luat foc, în urma impactului cu un alt autovehicul, pe un drum din judeţul Suceava. În urma accidentului, niciuna dintre cele patru persoane implicate nu a fost rănită.
Accidentul rutier a avut loc sâmbătă după amiază, pe raza localităţii Păltinoasa, în eveniment fiind implicate două autoturisme.
In urma coliziunii, una dintre maşini s-a răsturnat în afara părţii carosabile şi a luat foc.
„Din fericire, cele patru persoane implicate în evenimentul rutier nu au fost rănite şi nu necesită îngrijiri medicale”, transmite ISU Suceava..
Pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului care a cuprins întregul autovehicul.
La faţa locului au acţionat pompierii militari, cu două autospeciale de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, şi un echipaj de prim-ajutor, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.