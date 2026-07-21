* fișele cu opțiuni au fost închise * miercuri, 22 iulie, sistemul național va distribui locurile în liceele din Iași, în funcție de mediile și alegerile candidaților

Generația celor 6.339 de elevi din județul Iași care au susținut ambele probe ale Evaluării Naționale ajunge la momentul decisiv. Pe 22 iulie, candidații vor putea afla, pe baza codului individual, dacă și la ce liceu au fost repartizați.

Perioada de completare a opțiunilor pentru admiterea în clasa a IX-a s-a încheiat. Pentru absolvenții de gimnaziu din Iași nu mai urmează calcule, simulări și schimbări de ultim moment, ci verdictul sistemului informatic.

Codurile au fost închise. Vorbește calculatorul

Repartizarea computerizată este programată miercuri, 22 iulie 2026. În aceeași zi vor fi comunicate rezultatele candidaților și vor fi afișate locurile care au rămas neocupate în liceele din județul Iași. Sistemul îi ia pe candidați în ordinea mediilor de admitere și verifică opțiunile în ordinea în care au fost trecute pe fișă. Elevul primește primul loc disponibil dintre specializările alese. De aceea, o medie mare nu garantează automat intrarea la liceul dorit atunci când lista de opțiuni a fost prea scurtă. O opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită, iar completarea unui număr redus de coduri poate lăsa candidatul nerepartizat.

Peste 6.300 de elevi ieșeni au susținut ambele probe

În județul Iași s-au înscris la Evaluarea Națională 6.477 de absolvenți, iar 6.339 au participat la ambele probe. Rata de participare a fost de 97,87%, peste cea înregistrată în anul școlar anterior.

După soluționarea contestațiilor, 5.033 de candidați, respectiv 79,4% dintre cei prezenți, au obținut medii cel puțin egale cu 5. Procentul județului Iași a fost ușor peste media națională de 79,1%.

Un singur elev din Iași a încheiat Evaluarea Națională cu media generală 10. Acesta provine de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”. Au mai fost obținute 12 note de 10 la Limba și literatura română și cinci note maxime la Matematică.

Locul se pierde dacă dosarul nu este depus la timp

Publicarea rezultatului nu încheie admiterea. Candidații repartizați trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși în perioada 23–28 iulie. Pe 28 iulie, liceele vor transmite situația locurilor eliberate în urma neînscrierii candidaților, iar între 29 și 31 iulie Comisia Județeană de Admitere va soluționa cazurile speciale apărute după repartizare.

A doua etapă nu mai este computerizată

A doua etapă începe pe 31 iulie, prin publicarea centrului de admitere și a locurilor rămase libere. Nu este vorba despre o nouă repartizare computerizată organizată în acea zi.

Cererile candidaților nerepartizați, ale celor care nu și-au depus dosarele la timp și ale absolvenților care nu au participat la prima etapă vor fi primite între 10 și 12 august.

Repartizarea din etapa a doua va fi făcută de Comisia Județeană de Admitere în zilele de 17 și 18 august, în ordinea descrescătoare a mediilor și conform procedurii publicate de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

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