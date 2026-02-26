Afișele anti-trafic de persoane, obligatorii la firmele de transport, turism și recrutare

* Camera Deputaților a adoptat un proiect care obligă autogările, agențiile de recrutare, hotelurile, centrele de vize să expună mesaje prin care oricine poate afla cum se semnalează traficul de persoane * Iașul, oraș de tranzit și migrație de muncă, are 20 de victime înregistrate

În Iași, traficul de persoane nu intră în oraș cu sirene. Intră cu tăcere și cu promisiuni: „avem un job”, „îți facem actele”, „pleci mâine”, „stai două săptămâni și strângi bani”. De aceea, noua lege nu lovește fenomenul în instanță, ci la începutul lui – acolo unde un om ezită, își pune o întrebare, simte că ceva nu e în regulă și, pentru câteva secunde, are nevoie de un lucru simplu: un contact clar.

Camera Deputaților a adoptat un proiect care obligă autogările, agențiile de recrutare, hotelurile, centrele de vize să expună mesaje prin care oricine poate afla cum se semnalează traficul de persoane. Actul adoptat mută prevenția în spațiile normale ale vieții: unități turistice, operatori de transport, centre de acordare a vizelor, agenții de plasare a forței de muncă. Acolo trebuie să apară mesajele de informare, iar lipsa lor se sancționează cu amendă – până la 1.000 de lei.

Pe hârtie, pare o măsură mică. În practică, e o schimbare de logică: statul spune că nu mai e suficient să reacționeze doar după ce un caz există, ci încearcă să lase urme vizibile înainte ca „oferta” să devină capcană.

Iașul e oraș universitar, dar și nod de plecare. Aici se intersectează oameni care caută joburi sezoniere, transport ieftin, chirii temporare, „soluții rapide”. În acest tip de ecosistem, traficul se poate lipi de viața obișnuită: aceeași stație, același autocar, aceeași agenție „de muncă”, aceeași gară în care nimeni nu te întreabă de două ori dacă ești în siguranță.

Faptul că județul apare cu 20 de victime înregistrate într-un an și locul 11 la nivel național nu spune totul despre fenomen, dar atrage atenția.

Ce se schimbă, concret, în spațiile unde legea ajunge

În hoteluri și pensiuni, afișul devine un semn că „nu e doar cazare, e și grijă”. În transport, mesajul devine un avertisment discret, într-un loc în care oamenii sunt obosiți, grăbiți, singuri.

În recrutare, e poate cel mai important: o parte din trafic începe cu “plasare de forță de muncă” și cu promisiuni greu de verificat. Legea nu va opri singură rețelele. Dar poate rupe un mecanism foarte concret: izolarea. Când cineva știe unde să sune, controlul agresorului scade cu un milimetru. Uneori, acel milimetru e ieșirea.

Traficul de persoane este o piață ilegală care funcționează transfrontalier: recrutare într-un loc, tranzit în altul, exploatare în altă țară. De aceea, România rămâne sub lupă în comparațiile europene, iar cifrele UE arată un fenomen de amploare, cu mii de victime înregistrate anual.

