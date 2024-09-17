Agenții au scăpat de acuzațiile de violare de domiciliu, dar au rămas cu purtarea abuzivă

Un tare încâlcit conflict a ajuns la final alaltăieri, agenţii Robert Ş. şi Ionuţ C. de la Poliţia Locală Tomeşti fiind condamnaţi, în cele din urmă, pentru purtare abuzivă. Au scăpat, prin prescripţie, de cealaltă acuzaţie, violarea de domiciliu.

Totul a pornit de la tentativa proprietarului de a modifica unilateral contractul cu chiriaşii Dan Z. şi Iuliana L., care locuiau de aproape un an în apartamentul său, cel de la etajul patru al blocului. Tinerii n-au fost de acord şi aşa s-a ajuns la un conflict mocnit, ce a atins apogeul în noaptea de 11 spre 12 februarie 2019. În timpul zilei, profitând de lipsa chiriaşilor, proprietarul montase un grilaj metalic pe holul scării, la aproximativ un metru şi jumătate de uşa de la intrarea în apartamentul locuit de Dan şi Iuliana. Dar a uitat să-l asigure cu un lacăt.

Cei doi prieteni au revenit în bloc pe la miezul nopţii, la etajul trei s-au întâlnit cu proprietarul, s-au salutat, apoi au urcat spre locuinţa lor. Au dat de grilaj, au văzut că n-are lacăt şi l-au mişcat, cât să poată intra în apartament.

În acest timp, proprietarul şi-a sunat amicii de la Poliţia Locală, rugându-i să intervină, deoarece chiriaşii nu vor să plece. Convinşi că omul are dreptate, agenţii Robert Ş. şi Ionuţ C. au venit imediat şi au intervenit cu prea mult exces de zel. Au bătut cu furie în uşă, strigând celor dinăuntru să deschidă, că e poliţia, Dan s-a conformat, dar a avut inspiraţia s-o pună pe Iuliana să filmeze totul cu telefonul.

Iniţial, procurorul de caz a propus clasarea. Judecătorii au spus nu

Poliţiştii au năvălit, pur şi simplu, în locuinţă, luându-l la pumni şi şuturi pe băiat, spunându-i că n-a plătit chiria şi că trebuie să părăsească locuinţa. Dan le-a spus că are contract, că e cu chiria la zi, Robert a văzut-o pe Iuliana cum filmează, s-a repezit la ea, a lovit-o peste mână, ea a scăpat telefonul, iar poliţistul a călcat în picioare aparatul, distrugându-l. În cele din urmă, agenţii s-au oprit şi au plecat.

A doua zi, Dan şi Iuliana le-au făcut celor doi poliţişti plângere penală pentru „violare de domiciliu” şi „purtare abuzivă”. Ancheta a mers în dorul lelii, încercându-se scoaterea cu basma curată a celor doi poliţişti. Astfel, procurorul de caz a venit cu soluţia de clasare, dispusă prin rechizitoriul din noiembrie 2021.

Nemulţumiţi, tinerii au contestat soluţia la Judecătoria Iaşi, magistraţii le-au dat dreptate şi, prin hotărârea din martie, anul trecut, au retrimis cauza la procuror, pentru refacerea urmăririi penale. În fine, anul 2023 a adus cu el începerea judecăţi, procesul ajungând alaltăieri la deznodământ.

Inculpaţii au scăpat, prin prescripţie, de o acuzaţie, violarea de domiciliu. A rămas doar cea de purtare abuzivă, magistraţii stabilind că 90% din vină îi aparţine lui Robert şi 10% lui Ionuţ. Primul a primit doi ani cu suspendare, cel de-al doilea a fost achitat.

Însă, pe latură civilă, au de plătit în solidar. 15.000 lei, daune morale. Claudiu CONSTANTIN