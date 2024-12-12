Ai cumva o păturică?

A venit iar perioada în care oamenii parcă își deschid mai bine sufletele înspre ajutor și fapte bune. Am putea spune că profităm fără menajamente de această situație și organizăm unul dintre cele mai iubite evenimente din Iași și anume, „Ai cumva o păturică?”

Mulțumim, Doamnă! Mulțumim, Domnule! Așa ar trebui să începem pentru cei 17 ani de când facem să se întâmple lucruri mărețe pentru animăluțele aflate în nevoie. Știm că blana nu ține de cald când viața lor depinde de noi, iubitorii de animale.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 14 decembrie 2024, între orele 13:00 și 15:00, ca de obicei, în parcarea Centrului Comercial Felicia. Acesta este dedicat animalelor din padocurile defavorizate din Iași și din jurul orașului care, flămânde și neiubite, din cușca lor minusculă și rece, au nevoie de noi, oamenii, pentru a supraviețui iernii și vieții.

Evenimentul este organizat anual pentru padocurile defavorizate din Iași și din jurul orașului și are ca scop strângerea de alimente, pături, haine vechi, covoare, medicamente (pipete antiparazitare), peleți și produse de curățenie pentru câinii și pisicile fără stăpân. Padocurile care au cel mai mult nevoie ajutor sunt adăposturile din Târgu Frumos și Miroslava, Blănoșii Nordului, alături de Căsuța Pisicească și Asociația MaxDog, care nu beneficiază de sprijinul financiar și logistic al autorităților publice.

Cele aproape 1.800 de animale fără stăpân din aceste padocuri au deja o iarnă foarte grea, pe care inițiatorii evenimentului își doresc să o facă mai ușoară, cu ajutorul comunității din Iași. Unele padocuri au și câteva nevoi speciale pentru animalele pe care le au în grijă: păturele absorbante, peleti, medicamente, materiale de construcții, fân, lucernă și morcovi pentru cai, măgăruși și oițe.

Ediția din 2023 a evenimentului a colectat cantități impresionante de donații, ceea ce demonstrează an de an că ieșenii au o inimă mare în care încap și necuvântătoarele mai puțin norocoase.

Cu ajutorul voluntarilor care s-au alăturat cauzei, anul trecut s-au strâns peste 5,8 tone de hrană pentru căței și pisici (atât umedă, cât și uscată), 8 metri cubi de pături și alte textile, snack-uri pentru căței și produse de curățenie.

Ultimii ani s-au dovedit a fi destul de tulburi, plini de obstacole, atât de natură emoțională, dar și de natură financiară. Dar, precedentul a fost creat și suntem convinși că vom reuși și în acest an, puțin câte puțin, să adunăm ajutor pentru blănoșii ce nu știu de masă-mbelșugată și Moș Crăciun, ci sunt conștienți doar de nevoile primare care nu le sunt satisfăcute.

Pe lângă lucrurile materiale, organizatorii „Ai cumva o păturică?” recomandă și donația de iubire, materializată prin adopție. #adoptdontshop nu este doar un hashtag, este un statement. De asemenea, vă reamintim că persoanele juridice pot dona 20% din impozitul pe venit către asociațiile de protecția animalelor.

Vă așteptăm sâmbătă la Păturică să ajutăm niște blănoși să dea fericiți din codițe și iarna aceasta!