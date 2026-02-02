Alarma 112 a sunat fără pauză! Iașul, terorizat de inconștienții pe roți

Iașul s-a transformat în poligon de infracțiuni pentru șoferi, în weekend. Nu mai puțin de 278 de intervenții ale Poliției au avut loc în doar câteva zile, 249 dintre ele pornite prin 112, semn clar că orașul și comunele din jur au fost scena unor situații-limită, cu nervi, alcool și inconștiență la volan.

Bilanțul este șocant: 878 de sancțiuni contravenționale, amenzi de peste 578.000 de lei, 74 de infracțiuni constatate, 92 de șoferi scoși din trafic pentru că reprezentau un pericol public, 32 de mașini trase pe dreapta, cu certificatele de înmatriculare retrase pe loc.

Alcoolul a curs șiroaie la volan

Cazurile de șoferi băuți sau care au refuzat testarea sunt „cu nemiluita”, spun surse din poliție. Practic, în fiecare noapte, echipajele au dat peste conducători care abia se mai țineau pe picioare, dar aveau tupeul să urce la volan.

Pe Bulevardul Carol I, un bărbat de 41 de ani a fost tras pe dreapta după ce mașina lui șerpuia periculos pe carosabil. Emana alcool, dar a refuzat recoltarea probelor biologice. Rezultat? Dosar penal.

Scenariu identic pe strada Oastei: un ieșean de 36 de ani, miros puternic de alcool, refuz categoric la probele biologice. Și aici, dosar penal.

În comuna Ciurea, un tânăr de doar 22 de ani a fost prins conducând deși nu deține permis pentru nicio categorie. Fără emoții, fără scrupule. Polițiștii i-au întocmit dosar penal, iar ancheta continuă.

Pe șoseaua Rediu, un bărbat de 39 de ani a fost testat și aparatul a indicat 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost dus de urgență la spital pentru recoltarea probelor biologice. Alt dosar penal, alt șofer care a pus vieți în pericol.

În Bârnova, pe strada Rareș Vodă, un alt bărbat, de 40 de ani, a fost prins cu 0,42 mg/l alcool în aerul expirat. Final previzibil: dosar penal.

Pe DJ 247A, șoseaua Bârnova, un bărbat de 44 de ani conducea liniștit, deși avea dreptul de a conduce suspendat până la finalul lui februarie 2026. Bonus: alcool în aerul expirat. A fost sancționat contravențional și s-a ales și cu dosar penal.

Weekendul abia încheiat a arătat un adevăr dureros: șoselele din Iași sunt pline de bombe pe patru roți. Iar până când inconștiența va dispărea, poliția rămâne în stradă, cu girofarul aprins și toleranță zero. Carmen DEACONU