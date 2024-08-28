Albinele fac tot mai multe victime. Înțepătura lor poate fi letală

* când vine vorba despre albine, doctorii trag un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe cetățeni să se ferească și să nu le provoace, întrucât sunt într-o continuă căutare de apă și vor înțepa atunci când se simt amenințate

Temperaturile ridicate înregistrate în termomentre în această perioadă pot cauza multe probleme, iar acest fenomen afectează chiar și albinele, susțin cadrele medicale. Insectele devin mai agresive pe caniculă și au tendința de a ataca mult mai ușor în momentul în care se simt amenințate. „Albinele au făcut noi victime, iar înțepătura lor poate fi letală. Intervenția rapidă este esențială iar adrenalina e regina terapiei în cazurile grave. Este bine de știut că albina nu atacă dacă nu este agresată. Ele devin agitate și pot ataca când intră în contact cu mirosurile neplăcute sau culorile vii și nu tolerează mirosul de transpirație și alcool dar sunt atrase de parfumurile florale. Este suficient să fie agitate câteva albine care atacă un om sau un animal că imediat toate se alătură grupului şi înțeapă. După înțepătură, albina lasă acul în țesuturi la locul înțepăturii. Viespea poate înțepa de mai multe ori în mai multe locuri și nu lasă ac. Veninul (cam 0,3 mg/insectă) este toxic (melitina și fosfolipaza A) și poate provoca reacții alergice”, a declarat dr. Tudor Ciuhodaru.

Ce se poate întâmpla dacă te înțeapă o albină

Conform celor relatate de dr. Tudor Ciuhodaru, cei înțepați de albină se pot confrunta cu trei situații, care sunt de la cele mai ușoare la cele mai grave. „Dacă ați fost înțepat pot apărea imediat 3 tipuri de situații: nici o reacție, deoarece la prima înțepătură, sunt necesare minim două contacte ale organismului cu veninul pentru declanșarea reacției alergice sau e un organism ,imunizat prin expunere repetată, așa cum se întâmplă la apicultori. Totodată, poate apărea o reacție inflamatorie ușoară/moderată-locală (strict în jurul înțepăturii) sau locoregională (la distanță de locul înțepăturii, dar doar până la articulația situată deasupra sau dedesubtul locului respectiv), cu durată de maxim câteva zile. A treia și cea mai gravă, este o reacție sistemică (Edem Quincke sau șoc anafilactic) - cu apariție extrem de rapidă (minute) după întepătură și evoluție potențial letală”, a mai spus medicul ieșean.

În cazul în care ne confruntăm cu a treia situație, respetic șoc anafilactic, este nevoie de adrenalină sau de doze mari de corticosteroizi. Astfel, adrenalina autoinjectabilă rămâne cea mai bună soluție într-o astfel de situație. Cristian ANDREI