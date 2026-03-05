Alcoolemie uriașă la volan, în Cotnari: un bărbat riscă ani grei de închisoare

O patrulă a Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău a depistat, miercuri, un bărbat care circula periculos pe DJ 28, în comuna Cotnari. Polițiștii au observat un autoturism care rula cu luminile de drum aprinse, fenomen care putea afecta vizibilitatea celorlalți participanți la trafic și crește riscul producerii unui accident.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 53 de ani, din comuna Belcești, județul Iași. În momentul opririi vehiculului, polițiștii au constatat că acesta emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost supus testării cu aparatul alcooltest. Rezultatul a fost 1,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, depășind semnificativ limita legală admisă.

Conform procedurilor legale, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, unde au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei exacte. Ulterior, împotriva sa a fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. Având în vedere valoarea destul de mare (1,84), riscul unei pedepse cu închisoare este ridicat. În cazul unei condamnări penale, permisul de conducere va fi anulat. Cel în cauză nu va mai avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice până la redobândirea permisului (care se poate face după o perioadă de la anulare, de regulă după un an, și susținerea unui nou examen). Andrei TOMA