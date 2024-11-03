Alegeri în Basarabia. La Iași sunt deschise două secții de votare
Două secții de votare au fost amenajate la Iași pentru turul II al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Acestea sunt la Casa de Cultură a Studenților și la Școala primară „Gh. Asachi”
La primul tur, desfășurat acum două săptămâni, 10.000 de buletine de vot au fost trimise la Iași. La urne s-au prezentat 4.221 de alegători și au fost înregistrate 4.208 de voturi valabil exprimate.
Cetățenii moldoveni care au votat la Iași au preferat-o în majoritate covârșitoare pe Maia Sandu. Actuala președintă a Republicii Moldova a obținut 3.590 de voturi (85%). Contracandidatul acesteia din turul II, Alexandr Stoianoglo, s-a clasat pe locul III la Iași cu doar 137 de voturi (3%), în condițiile în care Renato Usatîi a avut 219 de voturi.
O prezență mai mare a fost la secția de la Casa de Cultură a Studenților – aproape 2.700 de alegători au venit la urne, în timp ce la Școala primară „Gh. Asachi” și-au exercitat dreptul de la vot 1.500 de basarabeni.
