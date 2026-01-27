În Iași, iarna nu înseamnă doar viroze, tuse și febră. Pentru tot mai mulți oameni, înseamnă și nas înfundat care nu trece, strănut în rafale, ochi iritați și nopți cu somn fragmentat. Finalul de ianuarie e momentul în care mulți își dau seama că „răceala” nu se mai termină și ajung să lase bani, din nou și din nou, în farmacii – din cauza alergiilor.

În spatele acestor simptome există o realitate cunoscută de părinți, profesori și de cei care lucrează în spații aglomerate: sunt zile de iarnă în care nu ai dureri „de gripă”, dar te trezești cu aceeași iritație în gât, nas blocat și ochi care ustură. Nu e o poveste doar de sezon cald. E o poveste de apartament, de clasă, de birou și de autobuz – și, paradoxal, poate fi mai apăsătoare iarna, când stăm mai mult în interior și respirăm ore întregi același aer.

De ce se simt alergiile mai tare iarna: „aerul din casă” apasă pe cei sensibili

„Finalul de ianuarie aduce exact combinația care apasă pe cei sensibili: încălzire pornită constant, aer uscat, praf, iritanți, dar și factori de interior care nu țin cont de temperatură – acarieni și mucegaiuri. În blocurile mai vechi, în apartamentele cu colțuri reci, în locuințele unde rufele se usucă în casă sau unde ventilația e slabă, umezeala și mucegaiul devin „fundal” permanent. Asta îi face pe mulți ieșeni să trăiască săptămâni întregi cu simptome care seamănă cu o viroză, dar nu se comportă ca o viroză: se repetă, se domolesc, revin, se agravează noaptea sau dimineața”, ne-a spus farmacista Oana Paiu.

Practic, „sezonul” din farmacii începe cu mult înainte de primăvară. Oamenii nu vin o singură dată. Vin în valuri mici, cu aceleași cereri: ceva „pentru strănut”, ceva „pentru nas”, ceva „pentru ochi”. Și, fără să-și propună, ajung la un coș de cumpărături care se repetă din două în două săptămâni. Alergiile de iarnă nu lovesc printr-o singură cheltuială mare, ci „toacă” bugetul prin repetiție.

Cât te poate costa alergia: același tratament, prețuri foarte diferite

Diferența se vede rapid în prețuri, unde aceeași categorie de produs poate costa foarte diferit în funcție de brand. Ca reper simplu, loratadina 10 mg (10 comprimate) poate fi găsită la 6,00 lei în variantă generică, dar urcă la 21,00 lei pentru Alerityn și la 22,50 lei pentru Claritine. Între „iau ceva ieftin, doar să treacă” și „iau ce știu că funcționează” se poate tripla nota de plată, fără ca omul să simtă că face o extravaganță.

Iar antihistaminicul, de multe ori, nu e singurul lucru cumpărat. În aceeași perioadă, mulți ieșeni adaugă spray-uri nazale cu apă de mare, pentru decongestionare și igienă nazală – produse care, luate constant, ridică rapid totalul. Un exemplu de listare: Sterimar 100 ml apare la 35,00 lei. Când astfel de produse intră în rutina zilnică, „doar 35 de lei” devine, în câteva săptămâni, o sumă serioasă.

„Nu polenul din parc, ci aerul din interior”

„În ianuarie, alergiile nu sunt despre polenul din parc, ci despre aerul din casă și din spațiile în care stăm ore întregi”, a mai spus farmacista Oana Paiu.

În această poveste, esențial e să nu transformăm disconfortul în isterie. Nu orice nas înfundat e alergie și nu orice strănut cere tratament „după ureche”. Dar faptul că mulți ieșeni sunt chinuiți și în plină iarnă e o realitate observabilă: simptomul nu dispare, iar coșul de farmacie se repetă.

Clara DIMA