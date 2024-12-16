Alertă cod roșu în munții Sucevei. Vântul va sufla cu peste 140 km/h

Meteorologii au emis o avertizare de vreme severă pentru zonele montane înalte din județul Suceava. Potrivit codului roșu, vântul va sufla cu intensificări puternice și susținute la altitudini de peste 1.800 de metri.

Între orele 15.50 și 18.00, rafalele de vânt vor depăși 140 de kilometri pe oră.

Codul roșu vizează zona de munte de peste 1800 m a județului Suceava.

Aici, se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140 km/h.